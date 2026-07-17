Empreendedores de Franca e de todo o Estado de São Paulo que desejam expandir seus negócios para o mercado internacional já podem se inscrever na segunda turma de 2026 do programa Exporta SP. Promovida pela InvestSP, a iniciativa recebe inscrições até 24 de julho e oferece capacitação gratuita e online para micro, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais paulistas.
O curso tem duração de três meses e foi desenvolvido para preparar empresas que pretendem iniciar ou fortalecer sua atuação no mercado externo. Durante a formação, os participantes terão acesso a aulas com especialistas, workshops e mentorias individuais.
Capacitação para exportação
A programação aborda temas considerados estratégicos para a internacionalização dos negócios, como inteligência comercial, formação de preços para exportação, adequação de produtos e serviços, elaboração de plano de negócios, marketing e técnicas de vendas.
As atividades da nova turma terão início em 25 de agosto. Ao longo do curso, serão realizados dois encontros coletivos por semana, nos quais especialistas apresentarão soluções para os principais desafios enfrentados por empresas interessadas em exportar.
Mentorias individuais
Além das aulas, cada participante poderá realizar até quatro mentorias individuais. Os encontros têm como objetivo oferecer orientação personalizada, considerando as necessidades e os desafios específicos de cada empreendimento.
A expectativa é que a capacitação contribua para ampliar o acesso das empresas paulistas ao mercado internacional, fortalecendo sua competitividade e ampliando oportunidades de negócios por meio das exportações.
Serviço
- Exporta SP – 2ª turma de 2026
- Inscrições: até 24 de julho;
- Formato: 100% online e gratuito;
- Público-alvo: micro, pequenas e médias empresas e produtores rurais do Estado de São Paulo;
- Início das aulas: 25 de agosto.
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