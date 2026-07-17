Empreendedores de Franca e de todo o Estado de São Paulo que desejam expandir seus negócios para o mercado internacional já podem se inscrever na segunda turma de 2026 do programa Exporta SP. Promovida pela InvestSP, a iniciativa recebe inscrições até 24 de julho e oferece capacitação gratuita e online para micro, pequenas e médias empresas, além de produtores rurais paulistas.

O curso tem duração de três meses e foi desenvolvido para preparar empresas que pretendem iniciar ou fortalecer sua atuação no mercado externo. Durante a formação, os participantes terão acesso a aulas com especialistas, workshops e mentorias individuais.

Capacitação para exportação

A programação aborda temas considerados estratégicos para a internacionalização dos negócios, como inteligência comercial, formação de preços para exportação, adequação de produtos e serviços, elaboração de plano de negócios, marketing e técnicas de vendas.