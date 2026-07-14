A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira, 14, após registrar, às 14h24, umidade relativa do ar abaixo de 30% na faixa entre Franca e Ituverava, condição que também atinge municípios vizinhos. A orientação é que a população redobre os cuidados com a saúde diante do tempo seco.

A previsão para os próximos dias indica que o tempo seguirá estável em Franca. Entre quarta-feira, 15, e sexta-feira, 17, o município terá predomínio de sol, céu aberto e ausência de chuva.

Na quarta-feira, a temperatura varia entre 11°C e 24°C. Na quinta, os termômetros devem marcar entre 13°C e 26°C. Já na sexta-feira, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 25°C, com alerta para variação de temperatura.