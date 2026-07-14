A Defesa Civil emitiu um alerta na tarde desta terça-feira, 14, após registrar, às 14h24, umidade relativa do ar abaixo de 30% na faixa entre Franca e Ituverava, condição que também atinge municípios vizinhos. A orientação é que a população redobre os cuidados com a saúde diante do tempo seco.
A previsão para os próximos dias indica que o tempo seguirá estável em Franca. Entre quarta-feira, 15, e sexta-feira, 17, o município terá predomínio de sol, céu aberto e ausência de chuva.
Na quarta-feira, a temperatura varia entre 11°C e 24°C. Na quinta, os termômetros devem marcar entre 13°C e 26°C. Já na sexta-feira, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 25°C, com alerta para variação de temperatura.
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Inmet também emite aviso de perigo potencial
Além do alerta da Defesa Civil, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial para baixa umidade do ar, válido das 12h às 18h desta terça-feira, 14.
De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, condição que representa baixo risco de incêndios florestais e à saúde, mas exige atenção da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Orientações
Diante da baixa umidade do ar, a Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação ao longo do dia e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre, principalmente nos períodos mais quentes, quando os índices de umidade costumam atingir os menores níveis.
Em caso de necessidade, a orientação é buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
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