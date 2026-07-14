Franca registrou na manhã desta terça-feira, 14, a temperatura mais baixa de 2026. De acordo com dados da estação meteorológica automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 8,9°C por volta das 6h, estabelecendo o novo recorde de frio do ano na cidade.
Até então, a menor temperatura registrada em 2026 havia ocorrido em 17 de junho, quando a mínima chegou a 10,3°C.
Os dados do Inmet mostram que a queda de temperatura ocorreu de forma gradual ao longo da madrugada. À meia-noite, os termômetros marcavam 13,7°C. Nas horas seguintes, os índices continuaram em declínio até atingirem os 8,9°C nas primeiras horas da manhã.
No momento da mínima, a umidade relativa do ar era de 78% e não houve registro de chuva.
Tardes seguem mais agradáveis
Apesar do frio intenso no início do dia, a previsão aponta para temperaturas mais amenas durante as tardes.
Nesta terça-feira, a máxima deve chegar aos 22°C, com predomínio de sol e tempo seco.
Segundo os institutos meteorológicos, o cenário deve se manter nos próximos dias. Na quarta-feira, 15, as temperaturas devem variar entre 12°C e 24°C. Na quinta-feira, 16, os termômetros podem atingir 26°C, com mínima prevista de 13°C.
Já na sexta-feira, 17, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 25°C, sem expectativa de chuva.
Massa de ar seco mantém padrão de inverno
A atuação de uma massa de ar seco sobre a região continua influenciando as condições do tempo em Franca.
O fenômeno mantém o padrão típico do inverno, com grande amplitude térmica, caracterizada por manhãs frias, tardes mais quentes e baixos índices de umidade relativa do ar ao longo do dia.
A orientação é para que a população mantenha a hidratação, especialmente durante as tardes, quando o ar tende a ficar mais seco.
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