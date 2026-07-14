Franca registrou na manhã desta terça-feira, 14, a temperatura mais baixa de 2026. De acordo com dados da estação meteorológica automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram 8,9°C por volta das 6h, estabelecendo o novo recorde de frio do ano na cidade.

Até então, a menor temperatura registrada em 2026 havia ocorrido em 17 de junho, quando a mínima chegou a 10,3°C.

Os dados do Inmet mostram que a queda de temperatura ocorreu de forma gradual ao longo da madrugada. À meia-noite, os termômetros marcavam 13,7°C. Nas horas seguintes, os índices continuaram em declínio até atingirem os 8,9°C nas primeiras horas da manhã.