O vereador Gilson Pelizaro (PT) acusou o colega Leandro Patriota (PL) de estar “lambendo as botas do governador” durante uma discussão na Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 14, sobre a situação do fornecimento de oxigênio no Hospital Estadual “Dom Diógenes Matthes”. A fala ocorreu após Patriota afirmar que denúncias de falta de oxigênio na unidade eram “fake news”.
Durante discurso na tribuna, Patriota afirmou que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, da qual é presidente, visitou o Hospital Estadual nesta segunda-feira, 13, após receber denúncias de falta de oxigênio na unidade. Em seguida, foi exibido um vídeo gravado por ele em frente ao hospital, no qual aparecem cilindros de oxigênio ao fundo.
Segundo Patriota, os cilindros estavam sendo utilizados temporariamente para abastecer os quartos enquanto uma nova estrutura de fornecimento era instalada. O vereador também afirmou que não houve falta de oxigênio e classificou as denúncias como “fake news”. “Eles levantaram essas informações para prejudicar a inauguração e o governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos)”.
Em resposta, o vereador Gilson Pelizaro afirmou que iria rebater as "fake news" apresentadas por Patriota. Ele lembrou que já havia abordado o assunto em sessões anteriores e disse ter sugerido ao presidente da Comissão de Saúde que convocasse uma audiência com representantes da Faepa - entidade que administra o hospital -, da Prefeitura e do DRS (Departamento Regional de Saúde) para esclarecer a situação do fornecimento de oxigênio.
"Vossa Excelência (fez) bulhufas, não deu pelota", declarou. Na sequência, informou que a Comissão de Finanças e Orçamento, da qual é presidente, já agendou uma audiência pública para o dia 17 de agosto, às 10h, no Plenarinho.
Pelizaro criticou a atuação de Patriota e afirmou que o vereador mostrou apenas os cilindros de oxigênio, sem apresentar a estrutura de fornecimento instalada nos quartos, onde estaria o problema.
“Vossa Excelência foi mostrar tubos de oxigênio. Vossa Excelência não foi mostrar a instalação de oxigênio nos quartos”, declarou.
Em resposta, Patriota pediu que fossem exibidas imagens do sistema de oxigênio abastecendo os quartos. “Agora, excelência, só faltava demorar um ano para arrumar, para fazer o reparo. Eles fizeram o reparo depois das denúncias que foram feitas”, rebateu Gilson.
'Lambendo as botas do governador'
Pelizaro afirmou que os leitos do Hospital Estadual já poderiam estar em funcionamento para atender pacientes que ficam internados provisoriamente nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e prontos-socorros da cidade. Em seguida, disparou contra Patriota: "Vossa Excelência, em vez de ficar lambendo as botas do governador, deveria se preocupar com o povo de Franca", declarou.
Patriota rebateu as declarações de Pelizaro e afirmou que o debate estava sendo levado para o campo pessoal. “Aqui não tem lambe-botas, não. Aqui é homem, rapaz. Não tem ninguém que lambe botas de ninguém, não, rapaz. Aqui é homem”, respondeu o vereador.
O presidente da Comissão de Saúde pediu respeito ao colega e afirmou que nunca fez ataques de cunho pessoal contra Pelizaro. "Nunca te chamei de lambe-botas do Lula".
Diante do acirramento da discussão, o presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), interveio para encerrar o embate.
Inauguração x funcionamento
O Hospital Estadual “Dom Diógenes Matthes”, localizado na avenida São Vicente, foi inaugurado em 28 de maio com a presença do governador Tarcísio de Freitas e integrantes do governo paulista.
No dia 1º de julho, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou o início dos atendimentos em leitos de terapia intensiva, com a abertura de dez vagas de UTI. Antes disso, a unidade já realizava consultas ambulatoriais.
A previsão é que o hospital amplie gradualmente os serviços oferecidos, incluindo especialidades como gastrocirurgia, pneumologia, cirurgia de cabeça e pescoço e urologia.
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