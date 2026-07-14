O vereador Gilson Pelizaro (PT) acusou o colega Leandro Patriota (PL) de estar “lambendo as botas do governador” durante uma discussão na Câmara Municipal de Franca nesta terça-feira, 14, sobre a situação do fornecimento de oxigênio no Hospital Estadual “Dom Diógenes Matthes”. A fala ocorreu após Patriota afirmar que denúncias de falta de oxigênio na unidade eram “fake news”.

Durante discurso na tribuna, Patriota afirmou que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, da qual é presidente, visitou o Hospital Estadual nesta segunda-feira, 13, após receber denúncias de falta de oxigênio na unidade. Em seguida, foi exibido um vídeo gravado por ele em frente ao hospital, no qual aparecem cilindros de oxigênio ao fundo.

Segundo Patriota, os cilindros estavam sendo utilizados temporariamente para abastecer os quartos enquanto uma nova estrutura de fornecimento era instalada. O vereador também afirmou que não houve falta de oxigênio e classificou as denúncias como “fake news”. “Eles levantaram essas informações para prejudicar a inauguração e o governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos)”.