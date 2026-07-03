O Hospital Estadual "Dom Diógenes Matthes", em Franca, começou a receber, nesta semana, os primeiros pacientes na nova UTI adulta. Desde o início da operação dos dez leitos de terapia intensiva, duas pacientes de Franca foram internadas — uma com insuficiência cardíaca e outra com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Nesta quinta-feira, mais um paciente teve a vaga aceita na unidade.

Segundo o diretor do DRS VIII, Ricardo Bessa, a implantação da UTI ocorre de forma gradual para garantir segurança aos pacientes e qualidade na assistência prestada.

Ainda de acordo com o diretor, cerca de 26 pacientes aguardavam por vagas na região no momento da abertura dos novos leitos. O número, segundo ele, é inferior ao registrado em meses anteriores, quando a fila variava entre 55 e 60 pessoas.