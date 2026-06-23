Um motorista foi flagrado invadindo o canteiro central da avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no bairro Santa Lúcia, em Franca, durante a tarde de segunda-feira, 22. A manobra irregular foi registrada em vídeo e repercutiu entre motoristas que passavam pelo local.
Segundo as imagens, o condutor atravessa o canteiro central da via ao tentar encurtar o caminho, realizando uma conversão em local inadequado para evitar o fluxo normal do trânsito.
O caso ocorreu em um trecho de circulação local da avenida. Apesar da irregularidade, não houve colisões, feridos ou danos materiais.
A ação chamou a atenção de testemunhas pela forma como o veículo utilizou a área destinada à separação das pistas para realizar a conversão.
Prática é proibida pelo Código de Trânsito
O trânsito sobre canteiros, ilhas, refúgios, marcas de canalização e demais áreas destinadas à separação de fluxos é proibido pela legislação de trânsito.
Além de representar risco para outros condutores e pedestres, esse tipo de manobra pode resultar em autuação por infração de trânsito.
No caso registrado na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, não há informações sobre eventual identificação ou autuação do motorista.
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