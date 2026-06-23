Um motorista foi flagrado invadindo o canteiro central da avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no bairro Santa Lúcia, em Franca, durante a tarde de segunda-feira, 22. A manobra irregular foi registrada em vídeo e repercutiu entre motoristas que passavam pelo local.

Segundo as imagens, o condutor atravessa o canteiro central da via ao tentar encurtar o caminho, realizando uma conversão em local inadequado para evitar o fluxo normal do trânsito.

O caso ocorreu em um trecho de circulação local da avenida. Apesar da irregularidade, não houve colisões, feridos ou danos materiais.