Familiares e amigos de João Vitor de Morais, de 29 anos, convidam a comunidade para as missas de 7º dia em memória do jovem, que morreu em um trágico acidente de trânsito na semana passada. As celebrações serão realizadas neste sábado, 11, em Franca, Cássia e Ribeirão Preto, além de uma missa no domingo, 12, em Delfinópolis (MG).
As homenagens acontecerão nos seguintes locais e horários:
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15h – Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG);
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19h – Igreja Nossa Senhora das Dores, em Franca (SP);
19h – Basílica Santo Antônio de Pádua, em Ribeirão Preto (SP);
Domingo (12), às 10h30 – Igreja Matriz de Delfinópolis (MG).
No convite divulgado pela família, uma das mensagens destaca: "No sétimo dia, celebramos sua nova vida em Deus. Um sorriso que nunca mais se apagará."
Relembre o caso
João Vitor morreu após sofrer um grave acidente na rodovia que liga Delfinópolis a Cássia (MG) no último domingo, 5. Segundo as informações apuradas, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo no km 18 da estrada.
A principal hipótese é que o motorista tenha tentado desviar de uma capivara, animal cuja presença é frequente naquele trecho da rodovia.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, encontraram João Vitor já sem vida, preso às ferragens. Após o trabalho de desencarceramento, o corpo foi retirado do veículo e encaminhado pela funerária de plantão.
As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades.
Leia mais: João Vitor, de 29 anos, morre após sair de Franca e capotar em MG
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