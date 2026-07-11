No convite divulgado pela família, uma das mensagens destaca: "No sétimo dia, celebramos sua nova vida em Deus. Um sorriso que nunca mais se apagará."

Relembre o caso

João Vitor morreu após sofrer um grave acidente na rodovia que liga Delfinópolis a Cássia (MG) no último domingo, 5. Segundo as informações apuradas, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo no km 18 da estrada.

A principal hipótese é que o motorista tenha tentado desviar de uma capivara, animal cuja presença é frequente naquele trecho da rodovia.