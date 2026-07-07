A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) divulgou nesta terça-feira, 7, uma nota de repúdio ao caso de racismo envolvendo uma agente da Área Azul, ocorrido nesta segunda-feira, 6, durante o exercício de suas funções no Centro de Franca. A entidade prestou solidariedade à colaboradora, informou que adotará todas as medidas legais cabíveis e afirmou que não tolera práticas discriminatórias contra seus funcionários.
A instituição destacou que tomará providências sempre que integrantes da equipe forem vítimas de agressões físicas, verbais, morais ou motivadas por preconceito.
“A Esac não tolerará qualquer prática discriminatória, ofensiva, violenta ou criminosa dirigida aos seus colaboradores”, afirmou a entidade na nota.
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Atuação dos agentes
No comunicado, a Esac ressaltou que os agentes da Área Azul exercem uma função prevista na legislação municipal e atuam na organização da mobilidade urbana.
Segundo a instituição, o estacionamento rotativo contribui para a circulação de veículos, amplia o acesso às vagas na região central e favorece o comércio local.
A entidade também observou que a utilização da Área Azul é uma escolha do motorista e lembrou que existem alternativas de estacionamento na cidade, como vias sem cobrança e estacionamentos particulares.
“Não é admissível transformar uma discordância sobre a utilização de um serviço público em agressões, ofensas ou, pior ainda, em manifestações criminosas de racismo”, declarou a Esac.
Recursos destinados a projetos sociais
A Esac também ressaltou o caráter social da instituição e informou que os recursos arrecadados com a administração da Área Azul são destinados à manutenção de projetos voltados à educação, formação cidadã e qualificação profissional de adolescentes e jovens.
De acordo com a entidade, há 57 anos, desde a época da tradicional Guarda Mirim de Franca, são desenvolvidas ações sociais no município.
Atualmente, cerca de 800 jovens em situação de vulnerabilidade social são atendidos pela instituição por meio de programas de desenvolvimento pessoal e formação profissional.
Compromisso com respeito e inclusão
Ao encerrar a nota, a Esac reafirmou seu compromisso com o respeito, a inclusão, a cidadania e a dignidade humana.
A instituição também convidou a comunidade francana a valorizar o trabalho dos profissionais que atuam diariamente para o funcionamento da cidade e destacou a importância da continuidade dos projetos sociais desenvolvidos há mais de cinco décadas.
“Racismo é crime. Respeito é dever de todos”, concluiu a entidade.
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