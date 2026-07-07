A Esac (Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca) divulgou nesta terça-feira, 7, uma nota de repúdio ao caso de racismo envolvendo uma agente da Área Azul, ocorrido nesta segunda-feira, 6, durante o exercício de suas funções no Centro de Franca. A entidade prestou solidariedade à colaboradora, informou que adotará todas as medidas legais cabíveis e afirmou que não tolera práticas discriminatórias contra seus funcionários.

A instituição destacou que tomará providências sempre que integrantes da equipe forem vítimas de agressões físicas, verbais, morais ou motivadas por preconceito.

“A Esac não tolerará qualquer prática discriminatória, ofensiva, violenta ou criminosa dirigida aos seus colaboradores”, afirmou a entidade na nota.