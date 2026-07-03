O vereador Gilson Pelizaro (PT) cobrou maior utilização dos leitos do Hospital Estadual “Dom Diógenes Silva Matthes”, em Franca, e criticou a demora na ocupação da estrutura. Em entrevista ao jornalista Correa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, nesta sexta-feira, 3, o parlamentar afirmou que o Estado dispõe de 220 leitos prontos, defendeu a transferência de pacientes internados em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e no pronto-socorro para a nova unidade e anunciou requerimentos e a proposta de uma audiência pública para discutir o funcionamento do hospital.

Cobrança por ocupação dos leitos

Segundo Pelizaro, a inauguração da unidade precisa ser acompanhada da efetiva utilização da estrutura disponível. O vereador destacou que a regulação dos casos de média e alta complexidade é de responsabilidade do Governo do Estado, por meio do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo, antiga Cross), e afirmou não compreender por que pacientes continuam permanecendo por vários dias em unidades de urgência.

“Não adianta inaugurar e não usar. O Estado hoje tem disponível 220 leitos. Não há necessidade de manter pacientes quatro, cinco, seis ou sete dias nas UPAs ou no pronto-socorro, que não são os locais adequados”, afirmou.