Quinze dias após um incêndio de grandes proporções destruir uma oficina de funilaria, pintura e mecânica na Vila Industrial, em Franca, a campanha criada para ajudar o proprietário, Welker Malaquias de Freitas, de 53 anos, já arrecadou R$ 19.526,43. O valor corresponde a 13% da meta de R$ 150 mil estabelecida pela família para reconstruir o imóvel, que foi completamente consumido pelas chamas no dia 18 de junho.
O incêndio destruiu toda a estrutura da oficina, derrubou o telhado, queimou dois veículos de clientes e comprometeu equipamentos e ferramentas utilizados no trabalho. Durante a tentativa de salvar alguns objetos, Welker sofreu queimaduras nas mãos e nos pés.
A mobilização para ajudar o empresário começou no dia seguinte ao incêndio, por meio de uma vaquinha online. Segundo a família, parte dos recursos arrecadados já está sendo destinada à limpeza da oficina, à reconstrução do forro, do madeiramento e do telhado que desabou, além da reforma de parte da casa vizinha atingida pelo fogo.
Como o incêndio começou
A oficina Relâmpago, localizada na rua Doutor Carlos Signorelli, na Vila Industrial, foi tomada pelas chamas enquanto Welker realizava um serviço de solda em um veículo. De acordo com as informações, uma faísca deu início ao incêndio.
Dois carros de clientes — um Chevrolet Ipanema e um Volkswagen Gol — foram destruídos. A estrutura do imóvel ficou severamente danificada e parte do telhado desabou.
O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes para combater o incêndio e, posteriormente, realizar o trabalho de rescaldo. O resgate da cadela Belinha emocionou moradores que acompanhavam a ocorrência, enquanto a oficina ficou completamente destruída.
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