Quinze dias após um incêndio de grandes proporções destruir uma oficina de funilaria, pintura e mecânica na Vila Industrial, em Franca, a campanha criada para ajudar o proprietário, Welker Malaquias de Freitas, de 53 anos, já arrecadou R$ 19.526,43. O valor corresponde a 13% da meta de R$ 150 mil estabelecida pela família para reconstruir o imóvel, que foi completamente consumido pelas chamas no dia 18 de junho.

O incêndio destruiu toda a estrutura da oficina, derrubou o telhado, queimou dois veículos de clientes e comprometeu equipamentos e ferramentas utilizados no trabalho. Durante a tentativa de salvar alguns objetos, Welker sofreu queimaduras nas mãos e nos pés.

A mobilização para ajudar o empresário começou no dia seguinte ao incêndio, por meio de uma vaquinha online. Segundo a família, parte dos recursos arrecadados já está sendo destinada à limpeza da oficina, à reconstrução do forro, do madeiramento e do telhado que desabou, além da reforma de parte da casa vizinha atingida pelo fogo.

Como o incêndio começou