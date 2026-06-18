18 de junho de 2026
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URGENTE

Fogo destrói oficina e atinge carros na Vl. Industrial, em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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N. Fradique/GCN
Bombeiros combatem o incêndio em oficina na região central de Franca
Bombeiros combatem o incêndio em oficina na região central de Franca

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina de funilaria e pintura na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Doutor Carlos Signorelli, na Vila Industrial, em Franca. As chamas destruíram parte da estrutura do estabelecimento, atingiram veículos que estavam no local e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O fogo começou por volta das 14h na oficina Mecânica Relâmpago. Segundo informações preliminares, o proprietário realizava um serviço no momento do incidente quando uma faísca teria provocado o incêndio. As causas exatas, no entanto, ainda serão apuradas.

Veículos ficaram destruídos

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel e atingiram diversos equipamentos, maquinários e veículos que estavam dentro da oficina.

Dois carros - um Chevrolet Ipanema e um VW Gol - ficaram completamente destruídos e irreconhecíveis devido à intensidade do fogo.

O incêndio também comprometeu a estrutura do prédio. Parte do telhado desabou durante a ocorrência, aumentando os riscos para as equipes que atuavam no combate às chamas.

Bombeiros mobilizaram força-tarefa

Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para a ocorrência. As equipes trabalharam para controlar o incêndio e impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos.

A rua precisou ser interditada para garantir a segurança dos moradores e facilitar o trabalho dos bombeiros. O atendimento também contou com apoio do Samu.

Proprietário passa mal e cachorro é resgatado

Abalado com a destruição da oficina, o proprietário Welker Malaquias de Freitas, de 53 anos, foi avaliado por uma equipe do Samu no local e socorrido para a Santa Casa de Franca, com queimaduras leves.

Durante a ocorrência, um cachorro que estava dentro do imóvel foi resgatado com vida. O animal foi retirado da oficina em segurança e permaneceu com o proprietário após o salvamento.

Muitos moradores acompanharam a movimentação das equipes durante o combate ao incêndio.

As causas do fogo serão investigadas.

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