Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina de funilaria e pintura na tarde desta quinta-feira, 18, na rua Doutor Carlos Signorelli, na Vila Industrial, em Franca. As chamas destruíram parte da estrutura do estabelecimento, atingiram veículos que estavam no local e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O fogo começou por volta das 14h na oficina Mecânica Relâmpago. Segundo informações preliminares, o proprietário realizava um serviço no momento do incidente quando uma faísca teria provocado o incêndio. As causas exatas, no entanto, ainda serão apuradas.

Veículos ficaram destruídos

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel e atingiram diversos equipamentos, maquinários e veículos que estavam dentro da oficina.