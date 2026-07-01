A professora Leila Gorete da Silva, de 59 anos, segue internada em observação, mas apresenta evolução positiva e pode receber alta médica nesta quarta-feira, 1º, segundo a expectativa da equipe responsável pelo atendimento. Leila foi resgatada na última sexta-feira, 26, após permanecer mais de 60 horas desaparecida. O veículo que ela conduzia foi encontrado em um barranco às margens da rodovia MG-444, entre as cidades de Cássia e Capetinga (MG).
A localização ocorreu depois que um caminhoneiro avistou o automóvel em meio à vegetação e acionou os serviços de emergência.
Professora foi encontrada consciente
Mesmo após passar vários dias presa dentro do carro, Leila foi encontrada consciente e conseguiu conversar com os socorristas durante todo o resgate.
De acordo com informações do Samu, ela apresentava quadro de hipotermia, desidratação acentuada e diversas escoriações provocadas pelo acidente.
Apesar das condições em que foi localizada, a professora estava lúcida, orientada e respondeu normalmente às perguntas da equipe de atendimento.
Mobilização marcou as buscas
O desaparecimento mobilizou familiares, amigos, moradores da região e forças de segurança, que participaram das buscas desde a noite de terça-feira, 23.
O resgate com vida foi recebido com emoção e alívio por todos que acompanharam a procura.
Circunstâncias ainda serão investigadas
As causas que levaram o veículo a sair da pista ainda serão apuradas.
A família aguarda a conclusão das investigações para entender como o carro permaneceu por vários dias em uma área de difícil visualização sem ser localizado.
Leila desapareceu após sair de casa por volta das 18h da terça-feira, 23. O último contato com familiares indicava que ela estava nas proximidades do trevo de Capetinga.
Desde então, equipes de resgate e voluntários realizaram buscas até a localização do veículo e o salvamento da professora.
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