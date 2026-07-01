A professora Leila Gorete da Silva, de 59 anos, segue internada em observação, mas apresenta evolução positiva e pode receber alta médica nesta quarta-feira, 1º, segundo a expectativa da equipe responsável pelo atendimento. Leila foi resgatada na última sexta-feira, 26, após permanecer mais de 60 horas desaparecida. O veículo que ela conduzia foi encontrado em um barranco às margens da rodovia MG-444, entre as cidades de Cássia e Capetinga (MG).

A localização ocorreu depois que um caminhoneiro avistou o automóvel em meio à vegetação e acionou os serviços de emergência.

Professora foi encontrada consciente

Mesmo após passar vários dias presa dentro do carro, Leila foi encontrada consciente e conseguiu conversar com os socorristas durante todo o resgate.