A professora Leila Gorete da Silva, de 59 anos, moradora de Cássia (MG), foi encontrada com vida na manhã desta sexta-feira, 26, após permanecer desaparecida desde a noite de terça-feira, 23. Ela estava dentro do carro que conduzia, tombado em uma área de matagal nas proximidades de um motel da cidade.
A informação foi confirmada pela enfermeira Aryely Ataide, amiga da família, que acompanhou as buscas desde o desaparecimento. “Ela estava caída perto do motel de Cássia. Está aqui no hospital já e fazendo os primeiros atendimentos”, afirmou.
Segundo Aryely, Leila foi encontrada consciente e orientada, apesar dos ferimentos. “A gente encontrou ela. Está bem, orientada, consciente. Tem escoriações no corpo, dores abdominais, dificuldade para respirar, mas, até então, está tranquilo”, disse.
Após o resgate, a professora foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica.
Carro foi encontrado tombado
Ainda durante a manhã, moradores da cidade passaram a comentar a possibilidade de Leila ter sido localizada. Imagens divulgadas após o resgate mostram que o veículo havia caído em uma área de difícil visualização, em um barranco em meio à vegetação.
De acordo com relatos iniciais, a professora conseguiu responder aos chamados das pessoas que a encontraram, o que facilitou o acionamento das equipes de socorro.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A família informou que aguarda mais informações para entender como o veículo saiu da pista e permaneceu oculto por vários dias.
Relembre o caso
Leila estava desaparecida desde a noite de terça-feira, quando saiu de casa por volta das 18h. Ela foi vista pela última vez na região central de Cássia e, posteriormente, teria feito contato com familiares quando estava nas proximidades do trevo de Capetinga (MG).
O desaparecimento mobilizou familiares, amigos e autoridades. A professora havia sido descrita como uma pessoa que enfrentava um quadro de depressão e fazia uso de medicamentos controlados.
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