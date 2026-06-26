A professora Leila Gorete da Silva, de 59 anos, moradora de Cássia (MG), foi encontrada com vida na manhã desta sexta-feira, 26, após permanecer desaparecida desde a noite de terça-feira, 23. Ela estava dentro do carro que conduzia, tombado em uma área de matagal nas proximidades de um motel da cidade.

A informação foi confirmada pela enfermeira Aryely Ataide, amiga da família, que acompanhou as buscas desde o desaparecimento. “Ela estava caída perto do motel de Cássia. Está aqui no hospital já e fazendo os primeiros atendimentos”, afirmou.

Segundo Aryely, Leila foi encontrada consciente e orientada, apesar dos ferimentos. “A gente encontrou ela. Está bem, orientada, consciente. Tem escoriações no corpo, dores abdominais, dificuldade para respirar, mas, até então, está tranquilo”, disse.