Veja o obituário desta quarta-feira, 26, em Franca:

Nome: Marcelo Jeronimo de Souza

Idade: Não informada

Local do velório: Indefinido

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Daniela Natalina da Costa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h30