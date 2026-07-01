Veja o obituário desta quarta-feira, 26, em Franca:
Nome: Marcelo Jeronimo de Souza
Idade: Não informada
Local do velório: Indefinido
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Daniela Natalina da Costa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Carlos Pereira Soares
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Belchiorlina Miguel
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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