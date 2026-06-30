Veja o obituário desta terça-feira, 30, em Franca:
Nome: José Soares Peris
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ruy Pereira da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
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