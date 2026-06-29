O homem apontado por uma moradora de Franca como autor de um suposto golpe amoroso, conhecido como o golpe do Don Juan, se manifestou após a divulgação do caso e reclamou da exposição do nome e da imagem dele. A vítima registrou um boletim de ocorrência por estelionato e afirma ter sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.

Segundo a mulher de 36 anos, ela tentou entrar em contato com o suspeito na segunda-feira, 22, para cobrar a devolução do dinheiro que, segundo seu relato, teria emprestado durante o relacionamento. Sem obter resposta, voltou a enviar mensagens na terça-feira, 23.

Foi então que recebeu uma resposta do homem, identificado no boletim de ocorrência como Thiago Cristiano Boch.