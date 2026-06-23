Uma moradora de Franca, de 36 anos, procurou a Polícia Civil para denunciar ter sido vítima de um suposto golpe amoroso que teria causado um prejuízo estimado em R$ 15 mil. O caso foi registrado como estelionato e será investigado.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado como Thiago Cristiano Boch, de 38 anos.

A mulher relatou que conheceu o homem por meio do aplicativo de relacionamentos Tinder, em 25 de abril. Os dois iniciaram um relacionamento e, durante a convivência, ele teria afirmado que estava em processo de separação da esposa, que havia se mudado para Franca e trabalhava em uma churrascaria da cidade.

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