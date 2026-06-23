Uma moradora de Franca, de 36 anos, procurou a Polícia Civil para denunciar ter sido vítima de um suposto golpe amoroso que teria causado um prejuízo estimado em R$ 15 mil. O caso foi registrado como estelionato e será investigado.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado como Thiago Cristiano Boch, de 38 anos.
A mulher relatou que conheceu o homem por meio do aplicativo de relacionamentos Tinder, em 25 de abril. Os dois iniciaram um relacionamento e, durante a convivência, ele teria afirmado que estava em processo de separação da esposa, que havia se mudado para Franca e trabalhava em uma churrascaria da cidade.
Empréstimos e promessas de devolução
De acordo com o relato da vítima, ela mantinha uma conta bancária onde guardava dinheiro para uma futura viagem. Com o passar do tempo, o homem teria começado a pedir empréstimos, alegando que receberia uma herança proveniente da venda de um imóvel realizada por seu pai.
Ainda segundo a mulher, ele afirmava que devolveria os valores assim que tivesse acesso ao recurso.
Confiando na versão apresentada, ela passou a ajudá-lo financeiramente. Em determinado momento, chegou a entregar seu cartão bancário para que ele realizasse saques e também concordou em alugar um veículo em seu nome para que o suspeito trabalhasse como motorista de aplicativo.
Viagem aumentou desconfiança
O boletim de ocorrência aponta que, em 30 de maio, os dois viajaram para Ribeirão Preto para retirar um veículo alugado em uma locadora instalada no aeroporto da cidade. Um Volkswagen Virtus foi locado em nome da vítima.
Dias depois, em 12 de junho, a mulher acompanhou o suspeito até Curitiba (PR), onde ele alegava ter deixado outro veículo. Segundo o relato, eles também seguiram para Piraquara, cidade onde mora o pai do homem.
No entanto, o automóvel não foi recuperado. Conforme registrado no boletim, o suspeito alegou inicialmente um problema na bateria do veículo e, posteriormente, afirmou que o defeito era outro, identificado por um mecânico.
As justificativas apresentadas despertaram a desconfiança da mulher.
Pesquisa revelou outras ocorrências
Após retornar para Franca, a vítima decidiu pesquisar o nome do companheiro na internet.
Segundo o boletim de ocorrência, ela encontrou reportagens sobre prisões e investigações envolvendo supostos golpes semelhantes atribuídos ao homem em outras cidades do país.
A mulher relatou ainda que convidou o suspeito para um jantar e, posteriormente, conseguiu permanecer com a posse do veículo alugado em seu nome.
Caso é investigado
A vítima afirmou à Polícia Civil que o suspeito utilizou seu cartão bancário para realizar saques, fazer compras em uma loja de departamentos e quitar despesas relacionadas ao aluguel do veículo.
O prejuízo total foi estimado em aproximadamente R$ 15 mil.
Documentos apresentados pela mulher foram anexados ao inquérito policial. O caso foi encaminhado para análise da autoridade policial e segue sob investigação.
A reportagem não localizou a defesa do citado. O espaço permanece aberto para manifestação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
3 Comentários
-
Maria 17 horas atrásBasta ver o filme: O GOLPISTA DO TINDER. Esse tá fazendo igual. E tem gente que cai no golpe. Lamentável.
-
Nilton Antônio Gomes 17 horas atrásBobo, buraco e estrada de chão não acabam nunca mesmo.
-
djalma 17 horas atrásOs(as) estelionatários(as) exploram a fragilidade emocional dessas pessoas. E tem uma lábia fenomenal, que induz os(as) incautos(as) a fazerem essas besteiras. Vamos ter mais amor-próprio, pessoal. Ninguém, repito, NINGUÉM, com bons propósitos, pede dinheiro ou provas de amor para alguém que acabou de conhecer superficialmente. Pensem um pouco mais e não se achem tão "especiais".