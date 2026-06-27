Preso nesta sexta-feira, 26, para iniciar o cumprimento da pena de 13 anos de prisão determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o morador de Franca e corretor de imóveis Ricardo Cardoso de Abreu, de 44 anos, foi apontado pela Procuradoria-Geral da República como um dos participantes ativos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Diferentemente de outros investigados que permaneceram apenas na área externa dos prédios públicos, a acusação afirma que Ricardo integrou o grupo que invadiu o Palácio do Planalto e participou da depredação do edifício.

Segundo a denúncia, acolhida pelo Supremo, ele fez parte da multidão que, "com emprego de violência e grave ameaça", tentou abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente constituído. Na ocasião, fazia apenas uma semana que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia assumido a Presidência da República.