Um morador de Franca, de 44 anos, foi preso para iniciar o cumprimento da pena de 13 anos de prisão imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A Polícia Militar fez a prisão do homem nessa sexta-feira, 26.
A identidade do condenado não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram informados detalhes sobre a conduta atribuída a ele durante os ataques às sedes dos Três Poderes.
Segundo as informações apuradas, o homem já havia permanecido preso preventivamente por cerca de 13 meses durante o andamento do processo. Agora, após a condenação definitiva, voltou a ser preso para cumprir a pena.
Ele foi condenado pelos crimes relacionados aos ataques contra o Estado Democrático de Direito, que culminaram na invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, em 8 de janeiro de 2023.
As condenações dos envolvidos variam conforme a participação de cada réu e incluem crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Os atos ocorreram uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reuniram milhares de participantes em Brasília. As investigações apontaram que parte dos participantes invadiu e depredou os prédios públicos em uma tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022. Desde então, centenas de pessoas foram denunciadas e condenadas pelo STF.
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Comentários
2 Comentários
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Darsio 4 horas atrásVocê ter essa ou aquela preferência político-ideológica não é problema algum. Mas, chegar a esse ponto de tirar dinheiro do próprio bolso e se envolver em atos que fazem uso de depredações, orações para pneus, contatos com extra-terrestres via celular sobre as cabeças,ameaças a quem pensa diferente e bloqueios de rodovias, converge para um estado de demência total. O sujeito destruiu a sua Vida, passou a ter ficha suja e comprometeu até a sua família por qual objetivo? Lutar pelo Bolsonaro que, covardemente fugiu para os EUA e não se importou em nada com os seus seguidores sendo presos e confinados em presídios? Será que ele acredita que a aprovação da redução da pena para os golpistas se deveu a uma preocupação com ele e os demais seguidores presos? Ou será que lhe caiu a ficha e, passou a entender que o movimento dos parlamentares foi pensando somente em livrar o Bolsonaro do presídio? QUANDO É QUE O POVÃO VAI ACORDAR E PERCEBER QUE ESTÁ SENDO USADO COMO MASSA DE MANOBRA POR ESSES POLÍTICOS E LÍDERES RELIGIOSOS, QUE USAM SUAS IGREJAS PARA LAVAR DINHEIRO, SONEGAR E SE ENRIQUECER AS CUSTAS DOS SEUS FIÉIS?
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Jean Luvisoto 4 horas atrásHá quem ache injusto. Mas eu, ateu político, creio que uma das coisas mais abomináveis que um brasileiro pode cometer, é se articular para defender qualquer político que seja. É o mesmo que o porco defender o frigorífico! Quem procura acha. E eu acho é pouco!!!