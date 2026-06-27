Um morador de Franca, de 44 anos, foi preso para iniciar o cumprimento da pena de 13 anos de prisão imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A Polícia Militar fez a prisão do homem nessa sexta-feira, 26.

A identidade do condenado não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram informados detalhes sobre a conduta atribuída a ele durante os ataques às sedes dos Três Poderes.

Segundo as informações apuradas, o homem já havia permanecido preso preventivamente por cerca de 13 meses durante o andamento do processo. Agora, após a condenação definitiva, voltou a ser preso para cumprir a pena.