A jovem que ficou ferida após ser atropelada junto com o atual namorado, em Patrocínio Paulista, afirma ter sofrido tentativas de coação por parte da mãe do ex-companheiro, apontado como o motorista envolvido no caso. Segundo a vítima, mensagens enviadas pela ex-sogra logo após o acidente foram entregues à Polícia Civil e passarão a integrar o inquérito.

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De acordo com a jovem, o conteúdo será analisado pelos investigadores para apurar se houve tentativa de influenciar a versão apresentada pelas vítimas. Nos prints obtidos pela reportagem, a mulher pede que o casal não relate o ocorrido às autoridades.