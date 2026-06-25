A jovem que ficou ferida após ser atropelada junto com o atual namorado, em Patrocínio Paulista, afirma ter sofrido tentativas de coação por parte da mãe do ex-companheiro, apontado como o motorista envolvido no caso. Segundo a vítima, mensagens enviadas pela ex-sogra logo após o acidente foram entregues à Polícia Civil e passarão a integrar o inquérito.
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De acordo com a jovem, o conteúdo será analisado pelos investigadores para apurar se houve tentativa de influenciar a versão apresentada pelas vítimas. Nos prints obtidos pela reportagem, a mulher pede que o casal não relate o ocorrido às autoridades.
“Eu te peço por favor, se tu gosta de mim, não fala nada”, escreveu em uma das mensagens. Em seguida, ela pede que a vítima converse com o atual namorado para que ele também permaneça em silêncio.
Mensagens enviadas à vítima
Em outro trecho da conversa, a mulher afirma que ajudaria o casal e que faria o filho assumir os prejuízos provocados pela colisão.
“Eu vou mandar ele pagar”, escreveu.
As mensagens se tornam mais explícitas quando a vítima informa que está no hospital recebendo atendimento médico. Nesse momento, a mulher pede que os dois apresentem uma versão diferente para o ocorrido.
“Fala que vocês caíram”, diz uma das mensagens encaminhadas à Polícia Civil.
Investigação
O material já foi entregue à Polícia Civil de Patrocínio Paulista, que investiga o caso, inicialmente, como tentativa de homicídio qualificado. Além das circunstâncias da colisão, os investigadores também deverão analisar a conduta da mãe do suspeito para verificar se houve eventual tentativa de coação ou interferência na apuração dos fatos.
O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira, 22, na avenida Diamante. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um Hyundai IX35 atinge a motocicleta ocupada pela jovem e pelo atual namorado.
Segundo a investigação, há indícios de que o motorista perseguiu e encurralou as vítimas antes da colisão. A defesa do suspeito, por sua vez, sustenta que o episódio foi um acidente de trânsito e nega qualquer intenção de atropelar o casal.
As novas mensagens passam a integrar o inquérito, que segue em andamento na Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista.
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