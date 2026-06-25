O jovem apontado pela Polícia Civil como responsável por atingir uma motocicleta ocupada pela ex-namorada e pelo atual companheiro dela em Patrocínio Paulista se apresentou à polícia na manhã desta quinta-feira, 25, e negou ter agido de forma intencional.
Carlos Henrique Lima, de 22 anos, compareceu à Delegacia de Polícia acompanhado da mãe e de duas advogadas. Ele é investigado por conduzir o Hyundai IX35 que atingiu o casal na avenida Diamante durante a madrugada de segunda-feira, 22.
Segundo a defesa, o investigado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o depoimento.
A advogada Sandra Mara Domingos afirmou que a defesa entende que o episódio deva ser tratado como acidente de trânsito com lesão corporal, versão diferente da adotada pela Polícia Civil, que instaurou inquérito por tentativa de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio.
"Ele está muito abalado e permaneceu em silêncio. Pedimos perícia no local, no carro e também a análise das câmeras. Nós enxergamos apenas como um acidente de trânsito e lesão corporal. Ele disse que não aconteceu nada, apenas terminou o relacionamento com a jovem e não teve motivação para o atropelamento", afirmou a advogada.
Questionada sobre a fuga após a colisão, a defesa informou que Carlos Henrique deixou o local porque teria ficado assustado com a situação.
O que relataram as vítimas
Em depoimento prestado à Polícia Civil, a jovem e o atual namorado apresentaram uma versão diferente dos fatos.
Segundo eles, o caso teve início na noite de 21 de junho, quando Carlos Henrique foi até a residência da ex-companheira para retirar pertences pessoais.
De acordo com o relato, ao descobrir que a jovem mantinha um novo relacionamento, ele teria iniciado uma discussão, agredido a ex-namorada e deixado o imóvel levando as chaves da residência.
As vítimas afirmaram que decidiram sair temporariamente do local e, quando retornavam pela avenida Diamante em uma motocicleta, foram surpreendidas pelo veículo conduzido pelo investigado.
Ainda conforme o depoimento, Carlos Henrique teria avançado deliberadamente contra a moto.
Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo. O motociclista sofreu escoriações e a jovem teve ferimentos na região do queixo, necessitando de atendimento médico e sutura.
Polícia investiga tentativa de homicídio
O caso passou a ser tratado como tentativa de homicídio qualificado após a análise de imagens de câmeras de monitoramento.
As gravações registraram o momento em que o veículo atinge a motocicleta na avenida Diamante durante a madrugada de segunda-feira.
Segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos até o momento apontam indícios de que o motorista teria perseguido e encurralado as vítimas antes da colisão.
As investigações continuam e novas diligências devem ser realizadas para esclarecer a dinâmica dos fatos e definir as responsabilidades no caso.
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