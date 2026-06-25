O jovem apontado pela Polícia Civil como responsável por atingir uma motocicleta ocupada pela ex-namorada e pelo atual companheiro dela em Patrocínio Paulista se apresentou à polícia na manhã desta quinta-feira, 25, e negou ter agido de forma intencional.

Carlos Henrique Lima, de 22 anos, compareceu à Delegacia de Polícia acompanhado da mãe e de duas advogadas. Ele é investigado por conduzir o Hyundai IX35 que atingiu o casal na avenida Diamante durante a madrugada de segunda-feira, 22.

Segundo a defesa, o investigado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o depoimento.