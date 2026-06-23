No plenário, reina a aparente cordialidade. Mas basta atravessar a copa e entrar no corredor dos gabinetes para o clima mudar. A promessa do presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL), de promover um “pente-fino” em todos os contratos – somada às declarações de que estaria sendo alvo de perseguição política – acirrou os bastidores do Legislativo durante a sessão ordinária desta terça-feira, 23.

Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, seu antecessor no comando da Casa, Daniel Bassi (PSD), defendeu que os vereadores deixem de lado a “guerra de egos” e busquem convergência. Para ele, Fransérgio está equivocado ao falar em perseguição política. Bassi também afirmou estar tranquilo em relação à fiscalização dos contratos, embora considere “ineficiente” repetir um trabalho que, segundo ele, já foi realizado.

”Guerra de egos”

Fransérgio afirmou no Arena GCN que os atritos começaram quando decidiu colocar seu nome na disputa pela presidência da Câmara, no ano passado. Se a origem da crise está na eleição passada, o desfecho pode estar na próxima. Isso porque os atritos nos bastidores devem se arrastar, ao menos, até o fim deste ano, quando os vereadores escolherão a nova Mesa Diretora — e, principalmente, o presidente que comandará o Legislativo em 2027.