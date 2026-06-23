24 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MISTÉRIO

Cães farejadores reforçam buscas por jovem desaparecido na região

Por Ariane Jud | de Pedregulho
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ariane Jud/GCN
Cães farejadores chegaram a Pedregulho na manhã desta terça-feira
Cães farejadores chegaram a Pedregulho na manhã desta terça-feira

As buscas por Tiago Gomes Pereira, desaparecido desde o último domingo, 21, ganharam reforço nesta terça-feira, 23, com a chegada de equipes do canil do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo a Pedregulho.

Os cães farejadores passaram a atuar nas operações de busca e salvamento realizadas na região da Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, onde o jovem teria sido visto pela última vez.

Segundo familiares, Tiago saiu de casa por volta das 12h de domingo e seguiu em direção ao local.

Leia mais:
'Vou dar um jeito de descer lá', disse Tiago antes de sumir

Jovem teria seguido por estrada rural

De acordo com a mãe de Tiago, ele entrou por uma estrada de acesso a uma área de plantação de café com a intenção de chegar à cachoeira, considerada uma das maiores quedas d'água do Estado de São Paulo.

Desde então, não houve mais contato com o jovem.

As circunstâncias do desaparecimento seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Drones e equipes percorrem a região

As buscas começaram na segunda-feira, 22, quando equipes do Corpo de Bombeiros realizaram varreduras em áreas de mata e trilhas utilizando drones equipados com câmeras térmicas.

Os trabalhos se estenderam até o período da noite e foram retomados nesta terça-feira com o reforço das equipes especializadas do canil.

A expectativa é que os cães farejadores auxiliem na localização de vestígios que possam indicar o trajeto percorrido por Tiago.

Forças de segurança atuam em conjunto

A operação conta ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal de Pedregulho e da Guarda Civil Municipal de Rifaina, que atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros nas buscas.

As equipes permanecem mobilizadas na região e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

Até a publicação desta reportagem, Tiago Gomes Pereira não havia sido localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários