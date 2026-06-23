As buscas por Tiago Gomes Pereira, desaparecido desde o último domingo, 21, ganharam reforço nesta terça-feira, 23, com a chegada de equipes do canil do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo a Pedregulho.

Os cães farejadores passaram a atuar nas operações de busca e salvamento realizadas na região da Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, onde o jovem teria sido visto pela última vez.

Segundo familiares, Tiago saiu de casa por volta das 12h de domingo e seguiu em direção ao local.