As buscas por Tiago Gomes Pereira, desaparecido desde o último domingo, 21, ganharam reforço nesta terça-feira, 23, com a chegada de equipes do canil do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo a Pedregulho.
Os cães farejadores passaram a atuar nas operações de busca e salvamento realizadas na região da Cachoeira Cascata Grande, localizada no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, onde o jovem teria sido visto pela última vez.
Segundo familiares, Tiago saiu de casa por volta das 12h de domingo e seguiu em direção ao local.
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De acordo com a mãe de Tiago, ele entrou por uma estrada de acesso a uma área de plantação de café com a intenção de chegar à cachoeira, considerada uma das maiores quedas d'água do Estado de São Paulo.
Desde então, não houve mais contato com o jovem.
As circunstâncias do desaparecimento seguem sendo apuradas pelas autoridades.
Drones e equipes percorrem a região
As buscas começaram na segunda-feira, 22, quando equipes do Corpo de Bombeiros realizaram varreduras em áreas de mata e trilhas utilizando drones equipados com câmeras térmicas.
Os trabalhos se estenderam até o período da noite e foram retomados nesta terça-feira com o reforço das equipes especializadas do canil.
A expectativa é que os cães farejadores auxiliem na localização de vestígios que possam indicar o trajeto percorrido por Tiago.
Forças de segurança atuam em conjunto
A operação conta ainda com o apoio da Guarda Civil Municipal de Pedregulho e da Guarda Civil Municipal de Rifaina, que atuam em conjunto com o Corpo de Bombeiros nas buscas.
As equipes permanecem mobilizadas na região e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.
Até a publicação desta reportagem, Tiago Gomes Pereira não havia sido localizado.
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