Novas imagens obtidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca reforçam as suspeitas contra Thalys Rafael Veiga, apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito pela morte do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos. Durante as investigações conduzidas pelo delegado Márcio Murari, policiais localizaram registros de câmeras de segurança que mostram Thalys em uma empresa de paisagismo e jardinagem comprando grama no mesmo dia em que Mikael desapareceu - dia 27 de maio. O corpo foi encontrado, dias depois, coberto por grama.

As imagens registram o suspeito passando pelo caixa do estabelecimento por volta das 13h40. Após efetuar o pagamento, ele deixa o local levando o material adquirido. Para os investigadores, o vídeo tem relevância porque o corpo de Mikael foi encontrado dias depois coberto por grama, em uma área de mata próxima ao Paiolzinho.

A descoberta das imagens é considerada mais um elemento que sustenta a linha investigativa adotada pela DIG. Desde o início das apurações, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime foi premeditado e que houve tentativa de ocultação do cadáver.