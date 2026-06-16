Novas imagens obtidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca reforçam as suspeitas contra Thalys Rafael Veiga, apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito pela morte do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos. Durante as investigações conduzidas pelo delegado Márcio Murari, policiais localizaram registros de câmeras de segurança que mostram Thalys em uma empresa de paisagismo e jardinagem comprando grama no mesmo dia em que Mikael desapareceu - dia 27 de maio. O corpo foi encontrado, dias depois, coberto por grama.
As imagens registram o suspeito passando pelo caixa do estabelecimento por volta das 13h40. Após efetuar o pagamento, ele deixa o local levando o material adquirido. Para os investigadores, o vídeo tem relevância porque o corpo de Mikael foi encontrado dias depois coberto por grama, em uma área de mata próxima ao Paiolzinho.
A descoberta das imagens é considerada mais um elemento que sustenta a linha investigativa adotada pela DIG. Desde o início das apurações, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime foi premeditado e que houve tentativa de ocultação do cadáver.
Thalys está preso desde o dia 29 de maio. Segundo a polícia, ele foi detido após tentar extorquir familiares de Mikael, exigindo R$ 50 mil em troca de informações sobre o paradeiro da vítima, que naquele momento ainda era considerada desaparecida.
Buscas e apreensões
Na manhã desta terça-feira, 16, equipes da DIG cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao investigado. Em um dos endereços, pertencente ao pai de Thalys, os policiais localizaram uma arma de fogo que foi apreendida e deverá ser encaminhada para perícia.
De acordo com a defesa, a arma é legalizada e pertence ao pai do suspeito, que possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).
Depoimento e silêncio
Na semana passada, Thalys Rafael Veiga foi levado à sede da DIG para prestar depoimento sobre o caso. No entanto, acompanhado de seu advogado, ele optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio e não respondeu aos questionamentos dos investigadores.
O inquérito policial segue em andamento. A Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos periciais e a análise do material apreendido para esclarecer todas as circunstâncias da morte de Mikael Santos Lima.
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