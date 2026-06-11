O principal suspeito da morte do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, prestou novo depoimento nesta quinta-feira, 11, na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. Durante o interrogatório, Thalys Rafael Veiga confirmou que era ele quem aparecia nas últimas imagens obtidas pela Polícia Civil ao lado da vítima, mas optou por permanecer em silêncio sobre as circunstâncias do homicídio.

Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, Thalys admitiu apenas que dirigia seu carro e que Mikael seguia logo atrás em uma motocicleta em direção à região do Paiolzinho, zona rural de Franca.

Após responder essa única pergunta, o investigado se recusou a responder os demais questionamentos feitos pelos policiais.