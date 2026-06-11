A mãe da jovem Camila Gabriela Santos da Silva, de 24 anos, vítima de um atropelamento no Centro de Franca na última quarta-feira, 10, cobrou Justiça e demonstrou indignação diante das consequências do acidente. A jovem teve uma das pernas amputadas e permanece internada na Santa Casa de Franca.

Segundo Keila Cristina dos Dantas, mãe da vítima, a família enfrenta dias de sofrimento desde o atropelamento e ainda aguarda esclarecimentos sobre as circunstâncias do caso.

“Ela não atropelou um cachorro. Ela atropelou um ser humano, uma mãe de quatro filhos. Se ela for mãe, que pense como se sentiria se fosse um filho dela”, afirmou.