A jovem Camila Gabriela Santos da Silva, de 24 anos, vítima de um atropelamento ocorrido no Centro de Franca nesta quarta-feira, 10, precisou amputar uma das pernas em razão da gravidade dos ferimentos. Ela permanece internada na Santa Casa de Franca.

Camila caminhava pela calçada da rua Couto Magalhães com duas amigas quando as três foram atingidas por um carro desgovernado. As amigas sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Já Camila teve as pernas prensadas contra a parede de um imóvel pelo veículo.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a jovem foi socorrida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave ao Centro Cirúrgico da Santa Casa, onde passou por procedimentos de emergência. Devido à gravidade das lesões, os médicos precisaram amputar uma das pernas.