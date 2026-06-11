A jovem Camila Gabriela Santos da Silva, de 24 anos, vítima de um atropelamento ocorrido no Centro de Franca nesta quarta-feira, 10, precisou amputar uma das pernas em razão da gravidade dos ferimentos. Ela permanece internada na Santa Casa de Franca.
Camila caminhava pela calçada da rua Couto Magalhães com duas amigas quando as três foram atingidas por um carro desgovernado. As amigas sofreram apenas ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Já Camila teve as pernas prensadas contra a parede de um imóvel pelo veículo.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a jovem foi socorrida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada em estado grave ao Centro Cirúrgico da Santa Casa, onde passou por procedimentos de emergência. Devido à gravidade das lesões, os médicos precisaram amputar uma das pernas.
Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde de Camila é considerado estável e ela não corre risco de morte. Uma amiga dela informou que ela é mãe de quatro crianças.
O caso foi registrado pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e será investigado pela Polícia Civil. A principal hipótese é de que uma falha mecânica nos freios tenha provocado a perda de controle do veículo conduzido por uma motorista de 33 anos.
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Comentários
1 Comentários
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Geraldo Magela 6 horas atrásAqui em Franca se tivesse fiscalização metade da frota tava no patio, sem falar das infraçoes de transito no dia a dia, o que falta é isso. Fiscalizacao e muita multa nos motoristas.