O delegado responsável pela investigação da morte de Mikael Santos Lima, de 29 anos, informou nesta segunda-feira, 8, que solicitou à Justiça a retirada de Thalys Rafael da penitenciária para prestar novos esclarecimentos. A intenção é confrontá-lo com provas já reunidas pela Polícia Civil, incluindo imagens que mostram a vítima seguindo o carro do suspeito na saída de Franca em direção a Claraval (MG), sentido da região do Paiolzinho, onde o corpo foi encontrado.
Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, a equipe aguarda autorização judicial para realizar o novo interrogatório. Thalys deverá ser questionado diretamente sobre elementos que reforçam a suspeita de seu envolvimento no crime.
Imagens reforçam investigação
Mikael foi encontrado morto em uma área de mata no Paiolzinho, zona rural de Franca. Desde então, a Polícia Civil passou a concentrar as investigações em pessoas próximas à vítima.
Thalys, que era amigo de Mikael, está preso desde a última semana após tentar extorquir a família do jovem. De acordo com a polícia, ele exigiu R$ 50 mil em troca de informações sobre o paradeiro da vítima, que até então era considerada desaparecida.
Ainda segundo os investigadores, as versões apresentadas pelo suspeito durante os depoimentos levantaram novas suspeitas e motivaram o aprofundamento das apurações.
As imagens de câmeras de segurança são consideradas peças-chave no inquérito. Os registros mostram o carro de Thalys, um Gol preto, seguindo pela rodovia em direção a Claraval. Pouco depois, Mikael aparece de motocicleta logo atrás, indicando que ambos percorriam o mesmo trajeto.
Celular e possível participação de terceiros
A Polícia Civil também apurou que a última localização do celular de Mikael foi registrada na região da Vila São Sebastião.
Agora, os investigadores trabalham para identificar se houve participação de outras pessoas no crime e se o aparelho pode ter sido levado por alguém ligado ao suspeito.
Família pede justiça
A mãe de Mikael, Mônica Pereira dos Santos Lima, publicou nesta segunda-feira um vídeo nas redes sociais relembrando momentos ao lado do filho.
A gravação reúne imagens da família e recebeu diversas mensagens de apoio e solidariedade. Em meio à dor, ela afirmou que busca apenas por justiça.
O caso segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que acompanha os desdobramentos e aguarda novos avanços a partir do possível novo depoimento do principal suspeito.
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