O delegado responsável pela investigação da morte de Mikael Santos Lima, de 29 anos, informou nesta segunda-feira, 8, que solicitou à Justiça a retirada de Thalys Rafael da penitenciária para prestar novos esclarecimentos. A intenção é confrontá-lo com provas já reunidas pela Polícia Civil, incluindo imagens que mostram a vítima seguindo o carro do suspeito na saída de Franca em direção a Claraval (MG), sentido da região do Paiolzinho, onde o corpo foi encontrado.

Segundo o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Márcio Murari, a equipe aguarda autorização judicial para realizar o novo interrogatório. Thalys deverá ser questionado diretamente sobre elementos que reforçam a suspeita de seu envolvimento no crime.

Imagens reforçam investigação

Mikael foi encontrado morto em uma área de mata no Paiolzinho, zona rural de Franca. Desde então, a Polícia Civil passou a concentrar as investigações em pessoas próximas à vítima.