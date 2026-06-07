O Franca Basquete venceu o Pinheiros por 85 a 76 no "Pedrocão", em Franca, neste domingo, 7, fechou a série final em 3 a 1 e conquistou o pentacampeonato do NBB diante de mais de 4 mil torcedores. A festa tomou conta das arquibancadas e confirmou mais uma noite histórica para o esporte francano.

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Fotos: Marcos Limonti/Franca Basquete