09 de junho de 2026
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FESTA NO PÓLI

É CAMPEÃO! Confira fotos do Franca Basquete, pentacampeão do NBB

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Marcos Limonti/Franca Basquete
Lucas Dias levanta o troféu de campeão do NBB 2025/2026
Lucas Dias levanta o troféu de campeão do NBB 2025/2026

O Franca Basquete venceu o Pinheiros por 85 a 76 no "Pedrocão", em Franca, neste domingo, 7, fechou a série final em 3 a 1 e conquistou o pentacampeonato do NBB diante de mais de 4 mil torcedores. A festa tomou conta das arquibancadas e confirmou mais uma noite histórica para o esporte francano.

Leia mais:
Franca vence Pinheiros e conquista o pentacampeonato do NBB

Confira fotos da festa no ginásio do Poliesportivo

Fotos: Marcos Limonti/Franca Basquete

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