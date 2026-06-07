O Franca Basquete é pentacampeão do NBB. Empurrado por 4.045 torcedores que lotaram o ginásio "Pedrocão" neste domingo, 7, o time francano venceu o Pinheiros por 85 a 76, fechou a série final em 3 a 1 e conquistou mais um título nacional diante de sua torcida. A decisão foi marcada pelo equilíbrio durante boa parte da partida, mas uma cesta de três pontos de David Jackson nos minutos finais encaminhou a vitória e selou a festa em Franca.

'Pedrocão' faz a sua parte

O clima de decisão tomou conta do "Pedrocão" muito antes da bola subir. Desde o aquecimento, a torcida francana transformou o ginásio em um caldeirão, empurrando a equipe e pressionando o adversário durante toda a partida.

Um dos principais alvos das arquibancadas foi o técnico do Pinheiros, que ouviu manifestações da torcida ao longo do confronto.

Equilíbrio e reação francana