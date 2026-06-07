O Franca Basquete é pentacampeão do NBB. Empurrado por 4.045 torcedores que lotaram o ginásio "Pedrocão" neste domingo, 7, o time francano venceu o Pinheiros por 85 a 76, fechou a série final em 3 a 1 e conquistou mais um título nacional diante de sua torcida. A decisão foi marcada pelo equilíbrio durante boa parte da partida, mas uma cesta de três pontos de David Jackson nos minutos finais encaminhou a vitória e selou a festa em Franca.
'Pedrocão' faz a sua parte
O clima de decisão tomou conta do "Pedrocão" muito antes da bola subir. Desde o aquecimento, a torcida francana transformou o ginásio em um caldeirão, empurrando a equipe e pressionando o adversário durante toda a partida.
Um dos principais alvos das arquibancadas foi o técnico do Pinheiros, que ouviu manifestações da torcida ao longo do confronto.
Equilíbrio e reação francana
O início da partida foi marcado por muita intensidade defensiva dos dois lados. Com marcações agressivas e alto nível de competitividade, as equipes dificultaram as ações ofensivas.
No primeiro período, o Pinheiros aproveitou melhor os erros cometidos pelo Franca, convertendo arremessos de três pontos e explorando o jogo dentro do garrafão para fechar a parcial em 24 a 18.
A resposta francana veio no segundo quarto. Com marcação forte, intensidade elevada e agressividade no ataque, o time passou a pressionar o adversário e conseguiu provocar diversas faltas. O desempenho ofensivo cresceu e permitiu a virada no placar.
O período também foi marcado por reclamações em relação à arbitragem. Em um lance que gerou contestação, o técnico do Pinheiros permaneceu durante todo um pedido de tempo com as mãos na cabeça, olhando para os árbitros, enquanto os jogadores permaneciam reunidos no banco.
Com domínio na parcial por 32 a 22, o Franca foi para o intervalo vencendo por 50 a 45.
Defesas prevalecem
Após o retorno dos vestiários, a intensidade defensiva continuou elevada. O terceiro período teve poucos pontos e muitos erros ofensivos dos dois lados.
Mesmo com dificuldades para pontuar, o Franca conseguiu ampliar ligeiramente a vantagem ao vencer o quarto por 10 a 8, chegando aos dez minutos finais em situação mais confortável.
Decisão nos minutos finais
O último período foi marcado pela tensão. As equipes mantiveram o alto nível de competitividade e o placar permaneceu apertado durante praticamente todo o quarto.
Com sucessivas trocas de liderança momentâneas e posses decisivas, a definição do campeão ficou reservada para os instantes finais. Foi então que David Jackson acertou uma cesta de três pontos que praticamente decretou a vitória francana.
Após o arremesso, o Franca administrou os segundos restantes e confirmou a conquista do pentacampeonato nacional.
Nos momentos finais da partida, o técnico do Pinheiros deixou a quadra antes mesmo do encerramento oficial do confronto, restando sete segundos para o término do jogo.
Festa e homenagem
Com o apito final, jogadores, comissão técnica e torcedores celebraram mais uma conquista histórica para o basquete francano.
Entre os gritos que ecoaram no Pedrocão durante a comemoração, um se destacou acima dos demais: "Fica, Lucas Dias". O coro tomou conta do ginásio e marcou o encerramento de uma noite de festa para o Franca Basquete, que voltou a levantar o troféu do NBB diante de sua torcida.
Placar final: Franca 85 x 76 Pinheiros. Franca pentacampeão do NBB.
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