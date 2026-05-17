União de Forças
O 14º Leilão União de Forças da Apae Franca acontecerá no dia 23 de maio, a partir das 12 horas, no belíssimo Espaço Cedro. Tudo está sendo preparado com muito profissionalismo e carinho pela diretoria da Apae e seus incansáveis colaboradores. Os embaixadores deste ano desempenharam um papel fundamental para o sucesso do evento, que, há mais de um mês, já está com as mesas esgotadas. Além disso, eles contribuíram com a doação de prendas e na venda de patrocínios, sendo verdadeiramente a alma e o coração do leilão.
Os embaixadores deste ano são: Valdeir Malta Taveira, o Vavá; Daiana Neves Malaspini Hannouche; Gabriela Siqueira Coelho Silva; Helton Vila Real dos Santos; Guilherme Carvalho Faleiros e Isamara Barcelos Mendes Cunha.
Parabéns pelo empenho de todos! Que a meta de arrecadar R$ 1,4 milhão seja alcançada com sucesso!
Sempre presente
Eles estão sempre presentes nos principais acontecimentos da cidade e, quando se trata de ajudar o próximo, não medem esforços para fazer as coisas acontecerem. Falo do casal de amigos, empresários e diretores do Grupo MedClin, Noedi Freitas e Samuel Freitas, que estão na maior expectativa para o Leilão da Apae. Noedi é embaixadora vitalícia da Apae e já organizou uma mesa animada para prestigiar o evento e dar muitos lances.
Prendas e Patrocínio
Soube que a comissão organizadora ainda está recebendo doações de prendas, são sempre muito bem-vindas. Se alguma empresa estiver interessada em patrocinar o Leilão União de Forças, basta entrar em contato pelo telefone (16) 99118-7872. Na foto, vemos o vice-presidente da entidade, Ebio Pedroza, ao lado dos empresários Wagner Vieira e Saulo Pucci, que com certeza prestigiarão a 14ª edição deste evento tão importante para a manutenção e continuidade dos serviços de excelência prestados pela Apae Franca à comunidade.
Myrian
Um abraço especial para a talentosa psicoterapeuta Myrian Franco, especialista em terapia corporal e analista bioenergética, que celebrou mais um ano de vida no dia 14 de maio. Com uma sensibilidade ímpar e um compromisso constante com sua atualização profissional, ela sempre oferece o melhor aos seus pacientes. Aqui ficam minhas felicitações repletas de carinho e admiração.
Parceria
Eles são parceiros de vida. Cresceram na raça, erraram, recalcularam a rota, evoluíram e confiam uns nos outros enquanto aprendem. Falo do casal “apaixonado em realizar sonhos”, especialistas em consórcios: Roberta Pirozzi e Marcial Gonçalves.
Começaram no Magalu e, hoje, têm a própria empresa. Competência, profissionalismo e carisma fazem deles uma referência. Este ano, criaram o DuoCast, um podcast que conta histórias de pessoas e empreendedores que enfrentam desafios, se destacam e estão ali para compartilhar experiências reais, assim como eles.
Convite
Adoro assistir e aprender com cada episódio que a dupla apresenta, sempre trazendo convidadas com histórias incríveis. Confesso que recebi com surpresa e muita alegria o convite para participar do próximo DuoCast. É lógico que minha resposta foi sim! Na quarta-feira, dia 20 de maio, estarei ao vivo com o casal e amigos queridos, Roberta e Marcial, para um bate-papo muito especial. O podcast é transmitido pelo canal Pensando Bem Além, no YouTube, e o link para acompanhar ao vivo é clicando aqui. Agradeço o honroso convite e espero todos vocês.
Luiza
Após 90 anos de fundação da OAB Franca, a primeira mulher a ocupar a presidência é a advogada Luiza Gouvea. Ela tem desempenhado um trabalho impecável ao lado de sua diretoria, além de estar presente em todas as ações, eventos e serviços relevantes para a sociedade. Luiza é mãe da Malu e participa ativamente de todos os momentos importantes da vida da filha; elas são grandes companheiras. Além disso, Luiza é filha, amiga e mulher, sempre atuante e elegante.
Neste domingo, ela se destaca na coluna em razão do seu aniversário, comemorado no dia 15 de maio. Envio aqui meu carinho e admiração. Parabéns!
Honraria
Registro a honraria que o psicanalista Prof. Dr. Antonio Cezar Peron recebeu das mãos do magnífico reitor do Uni-Facef, Prof. Dr. José Alfredo Guerra: a comenda pelos 75 anos do Centro Universitário, em nome do Comitê de Ética em Pesquisas com Humanos. A homenagem ocorreu durante a abertura do 20º Fórum Multidisciplinar da instituição. Peron merece todas as homenagens, pois é um excelente profissional, muito querido e respeitado tanto pela diretoria e corpo docente quanto pelos alunos. Uma justa homenagem!
Helinho
Ele é uma referência, respeitado e querido por todos os francanos apaixonados por basquete. Destaca-se não apenas como treinador, mas também como um líder nato, que sabe gerenciar com sucesso e tirar o melhor de cada pessoa que passa por ele. Ele vem escrevendo sua história e deixando um legado de superação e vitórias. Ele reescreveu a história do nosso basquete com sua liderança, e hoje celebramos grandes conquistas.
Hélio Rubens Garcia Filho, o nosso Helinho, técnico do Sesi Franca Basquete, comemorou aniversário no dia 12 de maio. Aqui vai meu abraço cheio de carinho, ao lado da esposa Cristiane Pedro Garcia e das filhas Maitê e Luma. Continue brilhando!
Universo Prematuro
O 2º Treinão Solidário Universo Prematuro é muito mais do que uma corrida; é um movimento de amor, conscientização e esperança. Cada passo dado neste evento representa apoio às famílias de bebês prematuros e fortalece a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Programa Universo Prematuro, que oferece acompanhamento multiprofissional, acolhimento e suporte gratuito às famílias.
Na foto, Marisa Brunherottti, coordenadora do Universo Prematuro, e Adriana Montesanti, gestora do Centro.
Saiba mais
O evento acontecerá no dia 14 de junho, na Fazenda Califórnia, com diferentes modalidades, incluindo corrida e caminhada. As modalidades são abertas para atletas amadores e profissionais, respeitando as condições físicas de cada participante. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelos canais oficiais divulgados pela organização. Para mais informações, acesse o Instagram @universo_prematuro. Participem!
Celebrando
A renomada arquiteta francana Eliane Barcelos de Andrade e Marcelo de Andrade, sócio em consultoria, celebram com entusiasmo suas Bodas de Prata, comemorando 25 anos de união, amor e cumplicidade. Radicados no Rio de Janeiro há mais de duas décadas, o casal desfruta de momentos de felicidade ao lado dos filhos Helena, Isadora e Henrique. Que esta data especial seja repleta de alegrias e que o amor de vocês seja sempre celebrado.
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