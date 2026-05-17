Eles são parceiros de vida. Cresceram na raça, erraram, recalcularam a rota, evoluíram e confiam uns nos outros enquanto aprendem. Falo do casal “apaixonado em realizar sonhos”, especialistas em consórcios: Roberta Pirozzi e Marcial Gonçalves.

Começaram no Magalu e, hoje, têm a própria empresa. Competência, profissionalismo e carisma fazem deles uma referência. Este ano, criaram o DuoCast, um podcast que conta histórias de pessoas e empreendedores que enfrentam desafios, se destacam e estão ali para compartilhar experiências reais, assim como eles.

Convite

Adoro assistir e aprender com cada episódio que a dupla apresenta, sempre trazendo convidadas com histórias incríveis. Confesso que recebi com surpresa e muita alegria o convite para participar do próximo DuoCast. É lógico que minha resposta foi sim! Na quarta-feira, dia 20 de maio, estarei ao vivo com o casal e amigos queridos, Roberta e Marcial, para um bate-papo muito especial. O podcast é transmitido pelo canal Pensando Bem Além, no YouTube, e o link para acompanhar ao vivo é clicando aqui. Agradeço o honroso convite e espero todos vocês.