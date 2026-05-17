Mensagem de Abertura
“É melhor ser criticado por dizer a verdade, do que amado por viver na mentira.” ( São Padre Pio)
Aniversários
Aniversariando hoje o empresário Mário Spaniol… Amanhã, 18, Edalides Rezende Rodrigues e colega Sandra Lima… Na quarta (19), Joaquim Pedro Sobrinho, médico Kléber Rebelo Novelino e padre Marcelo Rossi… Na quinta (21), Maria Helena Silvestre, Reginaldo Lazarine (taxista), advogado Ivan Cunha e William Karan Júnior… Na sexta-feira, (22), Rita Rezende Verzola, Benchlei Vasconcelos, Zuza Jacometti, Frei Chico Botacin, Toninho (Réco) e Alemão (marmoraria)... E no próximo sábado, 23, sobrinha Débora Paulino Sanches, Maria Célia Marques de Souza, Mariângela Garcia da Silva, Leonardo Luís Silva, Aurélio Agostinho Rezende e Rogério Barbosa Castro. Abraço a todos.
Abraço ao Padre Marcelo
Vamos antecipando abraço, mesmo a distância, ao querido Padre Marcelo Rossi, que já está recebendo muitos cumprimentos por seu aniversário nesta quarta-feira. Há anos atrás, quando de uma sua visita a Franca, passando pela Rádio Difusora, tivemos o prazer e honra de abraçá-lo, juntamente com o colega e amigo Éverton Lima. Já faz um bom tempo, mas guardamos com carinho essa recordação.
Colega Márcia Cristina
Quem está com nova idade desde a semana passada é a colega da Rádio Difusora Márcia Cristina Martins, que divide com a Sandra Santos a função de recepcionista, sempre também muito atenciosa. Então, o abraço e cumprimentos à Márcia, agradecendo pela amizade e desejando tudo de bom.
Dicas Práticas
Para tirar sinais de pingos de água na madeira, aplique uma pasta de óleo de cozinha e sal. Deixe ficar por alguns minutos, limpe e dê polimento. Outra: para tirar goma de mascar (chiclete) das roupas, ponha a roupa de molho em vinagre branco ou esfregue com uma clara de ovo antes de lavar.
Tim-Tim
Quem passa por novo ciclo de vida na próxima sexta-feira é o advogado Rogério Castro, maridão da Fernanda Peixoto e Castro, fundadora da Benevida Saúde. Segue daqui nosso abraço a eles, que são parceiros nossos na Difusora. Parabéns e sigam felizes.
Doce Idade
Esse amigo e também parceiro é o empresário Juliano Arantes, CEO do Grupo Arantes, que inclui a famosa ChokDoce, daí a chamada nova e doce idade. Na foto, Juliano Arantes e sua Regiane Arantes. Abraço ao casal, filhos e nora.
Símbolo de Humildade e Trabalho
Quem conheceu esse senhor martelando na fabricação de calçados, sabe que estou me referindo ao fundador e líder dos Calçados Jota Pê, sr. José Pereira. Lembro-me dele, quando eu era ainda criança, e meu pai sr. Joaquim Rodrigues, viajava vendendo calçados fabricados por ele, homem simples e honrado. Já falecido, sr. José deixou o legado de uma vida inteira de trabalho e honestidade. Onde agora ele estiver descansando, receba o Tríplice e Fraternal Abraço de todos os irmãos de Maçonaria.
Abraço ao casal amigo
Próximo domingo, 24 de maio, é o dia de estarmos cumprimentando e abraçando a amiga Diva Faleiros Rocha, que está somando mais uma etapa de vida, e que continue sendo muito feliz. Casada com meu amigo de longa data, o ex-prefeito e querido colega de rádio, Sidnei Franco da Rocha, tem os filhos Rogério, Aline e David, e os netos Joaquim, Miguel e Eduarda. Saúde, paz e bem a todos.
Co-Piada
Tinha um papagaio que costumava ficar na porta da barbearia, e sempre que aquela jovem de minissaia passava, o papagaio falava: ”E aí, piriguete?”
Ela, já chateada, reclamou para o barbeiro, que resolveu dar um castigo no papagaio, e pintou o bichinho todo de preto.
No dia seguinte, ela passou e o papagaio, todo pintado de preto não falou nada. Rindo muito, a garota falou:
- E aí? Não vai falar nada?
O papagaio não se abateu e respondeu tranquilamente:
- Quando estou de smoking, não falo com vagabunda…
Arquivo do Tempo
A foto é daqueles tempos em que eu realizava, pela PRB-5, os festivais de música na AEC-Centro. O Grupão da Franca venceu o primeiro deles com o Fim de Carnaval, do Ulisses e do Mazo. Na foto, eu passava para a Wanira e o Jairo, troféu de melhores intérpretes, inclusive por outras canções premiadas. A foto mostra quando eu fazia a entrega aos queridos, e agora saudosos amigos.
Mensagem Final
“Seja sempre você. Não mude por causa de ninguém. Aa pessoas certas vão te amar do jeito que você é!”
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