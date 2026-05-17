Símbolo de Humildade e Trabalho

Quem conheceu esse senhor martelando na fabricação de calçados, sabe que estou me referindo ao fundador e líder dos Calçados Jota Pê, sr. José Pereira. Lembro-me dele, quando eu era ainda criança, e meu pai sr. Joaquim Rodrigues, viajava vendendo calçados fabricados por ele, homem simples e honrado. Já falecido, sr. José deixou o legado de uma vida inteira de trabalho e honestidade. Onde agora ele estiver descansando, receba o Tríplice e Fraternal Abraço de todos os irmãos de Maçonaria.

Abraço ao casal amigo

Próximo domingo, 24 de maio, é o dia de estarmos cumprimentando e abraçando a amiga Diva Faleiros Rocha, que está somando mais uma etapa de vida, e que continue sendo muito feliz. Casada com meu amigo de longa data, o ex-prefeito e querido colega de rádio, Sidnei Franco da Rocha, tem os filhos Rogério, Aline e David, e os netos Joaquim, Miguel e Eduarda. Saúde, paz e bem a todos.