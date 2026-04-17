Uma jovem, que trabalha como auxiliar administrativa, de 19 anos teve a motocicleta furtada por volta das 22h, na rua José Expedito do Nascimento, no bairro Residencial Meireles, em Franca.

De acordo com as informações, a moto, uma Honda CB 250F Twister branca, placa FNF0E02, estava estacionada em frente à residência quando um homem, aparentemente agindo sozinho, chegou a pé ao local, andando de vagar e observando a movimentação. Vestindo roupas escuras, com calça e moletom com capuz, ele se aproximou do veículo, retirou a moto em silêncio e deixou o local empurrando.

A proprietária registrou um boletim de ocorrência nessa quinta-feira, 16. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da motocicleta nem sobre a identificação do suspeito.