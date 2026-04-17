18 de abril de 2026
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RESIDENCIAL MEIRELES

Jovem tem moto furtada em frente de casa em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Honda CB 250F Twister branca, placa FNF0E02, furtada no residencial Meireles
Honda CB 250F Twister branca, placa FNF0E02, furtada no residencial Meireles

Uma jovem, que trabalha como auxiliar administrativa, de 19 anos teve a motocicleta furtada por volta das 22h, na rua José Expedito do Nascimento, no bairro Residencial Meireles, em Franca.

De acordo com as informações, a moto, uma Honda CB 250F Twister branca, placa FNF0E02, estava estacionada em frente à residência quando um homem, aparentemente agindo sozinho, chegou a pé ao local, andando de vagar e observando a movimentação. Vestindo roupas escuras, com calça e moletom com capuz, ele se aproximou do veículo, retirou a moto em silêncio e deixou o local empurrando.

A proprietária registrou um boletim de ocorrência nessa quinta-feira, 16. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da motocicleta nem sobre a identificação do suspeito.

A jovem utiliza o veículo diariamente e depende da moto para sua rotina.

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