18 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:

Nome: Fausto Alves Ferreira
Idade: 57 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Luiz Sampaio
Idade: 76 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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