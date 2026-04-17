Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:

Nome: Fausto Alves Ferreira

Idade: 57 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Luiz Sampaio

Idade: 76 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h