Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:
Nome: Fausto Alves Ferreira
Idade: 57 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: João Luiz Sampaio
Idade: 76 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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