As imagens da cabine completamente destruída impressionam e ajudam a dimensionar a gravidade do acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta quinta-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, entre Batatais e Franca. Apesar da violência do impacto e do incêndio que tomou conta dos veículos, os dois motoristas sobreviveram - um deles está em estado grave
Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal aconteceu por volta das 14h45, no km 354 da rodovia, próximo a um posto de combustíveis, no sentido Batatais a Franca.
O motorista de um dos caminhões - carregado com limões - seguia no sentido Franca a Ribeirão Preto quando um dos pneus estourou. Ele perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, batendo de frente com outro caminhão, que estava vazio.
Com o impacto, os dois caminhões pegaram fogo e ficaram praticamente destruídos. Um dos caminhões chegou a rodar na pista após a colisão.
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Os dois motoristas ficaram feridos. O condutor do caminhão que provocou o acidente ficou preso às ferragens, em estado grave, com múltiplas fraturas e queimaduras. Ele estava consciente no momento do resgate, foi estabilizado ainda no local e, após um trabalho complexo das equipes, foi retirado e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
Para retirar a vítima, foi necessário o uso de uma empilhadeira para levantar a cabine do caminhão, que estava completamente destruída.
Já o outro motorista teve ferimentos moderados e foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Batatais.
O incêndio foi controlado inicialmente por pessoas que estavam em um posto de combustíveis próximo, com apoio de brigadistas da Usina Batatais. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros de Batatais e Ribeirão Preto deram continuidade ao combate às chamas e ao resgate.
A ocorrência mobilizou ainda o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Grau (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências), a concessionária responsável pela rodovia, Polícia Militar Rodoviária e equipes de apoio, como caminhão-pipa e maquinário.
Por causa do acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada, com bloqueio da faixa da direita e fluxo seguindo apenas pela faixa da esquerda. O atendimento às vítimas foi realizado no acesso ao posto. A pista foi totalmente liberada após a remoção dos veículos e limpeza da via.
As causas do acidente serão investigadas.
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