As imagens da cabine completamente destruída impressionam e ajudam a dimensionar a gravidade do acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta quinta-feira, 16, na rodovia Cândido Portinari, entre Batatais e Franca. Apesar da violência do impacto e do incêndio que tomou conta dos veículos, os dois motoristas sobreviveram - um deles está em estado grave

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal aconteceu por volta das 14h45, no km 354 da rodovia, próximo a um posto de combustíveis, no sentido Batatais a Franca.

O motorista de um dos caminhões - carregado com limões - seguia no sentido Franca a Ribeirão Preto quando um dos pneus estourou. Ele perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, batendo de frente com outro caminhão, que estava vazio.