Franca possui um número expressivo de eleitores inaptos para votar nas eleições de 4 de outubro de 2026. Segundo os cartórios eleitorais da cidade, o município conta com 239.807 eleitores regularizados e 52.663 títulos cancelados por ausência ou por óbito, até esta quinta-feira, 16.

Os dados correspondem a 21,96% do eleitorado do município com algum tipo de restrição. Essa porcentagem pode diminuir até 6 de maio, prazo máximo para regularizar, transferir ou emitir o documento. “Caso esses eleitores nos procurem até 6 de maio, voltarão a ter o título regularizado, ficando quites com a Justiça Eleitoral. No caso de eleitores que ficaram três eleições consecutivas sem votar, essas pessoas, se quiserem votar em outubro, podem procurar os cartórios eleitorais”, disse Marcelo Queiroz, chefe do cartório 46ª Zona Eleitoral, nessa quinta-feira.

Queiroz destacou que parte dos eleitores não vem demonstrado interesse em votar nas últimas eleições. Nas eleições gerais de 2022, primeiro turno, a abstenção em Franca foi de 52.885 dos 247.161 aptos, o que corresponde a 21,3% de ausentes. “É um número expressivo. A gente tem percebido que de uns anos para cá, os eleitores não têm procurado os cartórios eleitorais para verificar essa situação de deixar de votar em três turnos consecutivos. O outro motivo de cancelamento é devido a óbito”.

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