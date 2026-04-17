A movimentação no Terminal Rodoviário de Franca deve crescer cerca de 5% durante o feriado prolongado, com estimativa de aproximadamente 1.500 passageiros entre embarques e desembarques no período de 17 a 21 de abril. A informação foi divulgada pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, que aponta maior fluxo nos dias 17 e 18, impulsionado pelo início do feriado.

A expectativa é de aumento gradual no movimento ao longo dos dias, com destaque para a procura por viagens intermunicipais e interestaduais. Para atender à demanda, especialmente para a capital paulista, haverá disponibilização de ônibus extras com destino a São Paulo, onde já foi registrado crescimento na busca por passagens.

Entre os destinos mais procurados pelos passageiros estão São Paulo, Campinas, Praia Grande, Ribeirão Preto, Goiânia, Caldas Novas, Bauru, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A diversidade de opções reforça o perfil variado dos viajantes, que incluem tanto turistas quanto pessoas em visita a familiares.