A Prefeitura de Franca, por meio do Setor de Fiscalização de Obras, notificou uma série de proprietários de imóveis que estariam concluídos ou em uso sem a devida emissão do “habite-se”, documento obrigatório que atesta a regularidade da construção para ocupação.

De acordo com o auto de infração publicado, a situação configura irregularidade prevista no artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 371/21, que trata do Código de Obras e Edificações do município. Diversos imóveis — em sua maioria localizados no bairro Veredas de Franca — foram incluídos na lista de autuação.

Os responsáveis foram formalmente intimados a regularizar a situação no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação. Caso não cumpram a determinação, será aplicada multa de 12 UFMF (Unidades Fiscais do Município de Franca), o equivalente a R$ 1.046,40, conforme previsto no artigo 84 da legislação.