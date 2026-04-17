Os bairros Ana Dorothea, São Jerônimo e Chico Neca, na região Sul de Franca, recebem neste sábado, 18, mais uma edição da Operação Contra a Dengue, promovida pela Secretaria de Saúde.
A ação terá início às 8h, com a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
Entre os itens que serão recolhidos, estão latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. A orientação aos moradores é para que realizem a limpeza de seus imóveis, separem os materiais que desejam descartar e deixem tudo nas calçadas ainda na noite de sexta-feira, 17, ou nas primeiras horas de sábado.
A Prefeitura reforça que as equipes não entram nas residências para retirar os objetos e que não serão recolhidos móveis nem pneus provenientes de borracharias.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a operação tem como principal objetivo eliminar possíveis focos do mosquito e reduzir os riscos de proliferação da doença no município.
Até esta quarta-feira, 15, Franca registra 586 casos de dengue em 2026, sem óbitos confirmados até o momento.
Resultados da operação
Desde o início das ações, realizadas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, já foram retiradas 36,3 toneladas de materiais das ruas e avenidas da cidade. A operação já atendeu diversos bairros, como Jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar I e II, Residencial Dourado, Vila Real, Jardins Aeroporto 2 e 3, Jardins Luíza I e II, Jardins Brasilândia 1 e 2, além do Residencial e Vila Tótoli e Jardim Planalto.
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