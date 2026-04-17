Os bairros Ana Dorothea, São Jerônimo e Chico Neca, na região Sul de Franca, recebem neste sábado, 18, mais uma edição da Operação Contra a Dengue, promovida pela Secretaria de Saúde.

A ação terá início às 8h, com a coleta de materiais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Entre os itens que serão recolhidos, estão latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus. A orientação aos moradores é para que realizem a limpeza de seus imóveis, separem os materiais que desejam descartar e deixem tudo nas calçadas ainda na noite de sexta-feira, 17, ou nas primeiras horas de sábado.