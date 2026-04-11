O vereador de Rifaina, a cerca de 70 km de Franca, Ernani Beraldi (PL), utilizou as redes sociais para denunciar a falta de manutenção no lado mineiro da ponte sobre o rio Grande, que liga os municípios de Rifaina (SP) e Sacramento (MG).

A crítica foi direcionada ao DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) e ocorre após o DER de São Paulo já ter iniciado melhorias no trecho sob sua responsabilidade, depois da decisão da Justiça Federal de que a conservação da ponte é de responsabilidade dos dois órgãos.

Em um vídeo publicado neste sábado, 11, o parlamentar mostra a diferença entre os lados da estrutura. Enquanto o trecho paulista apresenta asfalto novo, o lado mineiro exibe buracos e remendos, evidenciando, segundo ele, a necessidade de intervenções urgentes.