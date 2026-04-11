A greve dos professores da rede estadual convocada pela Apeoesp teve continuidade na sexta-feira (10), com impacto em escolas de todo o Estado de São Paulo, incluindo 21 unidades em Franca. Novas paralisações estão descartadas, mas categoria decide manter mobilização e agenda novo ato na capital. As aulas serão retomadas normalmente na segunda-feira, 13.

O movimento pressiona o governo estadual por reajuste salarial, valorização profissional e mudanças em políticas educacionais, afetando o funcionamento de diversas unidades.

Na cidade, a adesão variou entre paralisações totais e parciais ao longo de quinta (9) e sexta-feira (10).