A deputada federal Erika Hilton (Psol) estará em Franca na próxima sexta-feira, 10, para participar de um encontro aberto ao público na Unesp (Universidade Estadual Paulista). O evento, intitulado “Erika Hilton: Sem Pedir Licença”, propõe um debate sobre a participação das mulheres na política e na sociedade.

A atividade será realizada das 19h às 21h, no auditório Marielle Franco, dentro da universidade, localizada na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Dr. Antônio Petráglia.

De acordo com a organização, a proposta do encontro é promover uma conversa aberta à comunidade, com foco em temas como representatividade, ocupação de espaços e os desafios enfrentados por mulheres no Brasil. A iniciativa também busca incentivar o debate público e a troca de experiências.