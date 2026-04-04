A deputada federal Erika Hilton (Psol) estará em Franca na próxima sexta-feira, 10, para participar de um encontro aberto ao público na Unesp (Universidade Estadual Paulista). O evento, intitulado “Erika Hilton: Sem Pedir Licença”, propõe um debate sobre a participação das mulheres na política e na sociedade.
A atividade será realizada das 19h às 21h, no auditório Marielle Franco, dentro da universidade, localizada na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Dr. Antônio Petráglia.
De acordo com a organização, a proposta do encontro é promover uma conversa aberta à comunidade, com foco em temas como representatividade, ocupação de espaços e os desafios enfrentados por mulheres no Brasil. A iniciativa também busca incentivar o debate público e a troca de experiências.
A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. Além de deputada federal, Erika é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.
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Comentários
4 Comentários
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Wilson Antonio Silva 1 dia atrasNem vou comentar o que penso sobre isso, senão vou ser preso. Que decadência que estão essas universidades brasileiras,por isso o Brasil tá indo ladeira à baixo.
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Zé 1 dia atrashahahahahahahaha
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A 1 dia atrasKkkkk
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Oliveira 1 dia atrasO Felipão vai dar palestra onde mesmo? UNESP? Só podia ser...kkkk