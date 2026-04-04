05 de abril de 2026
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DEPUTADA FEDERAL

Erika Hilton visita Franca para debater desafios das mulheres

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Deputada federal Erika Hilton durante discurso na Câmara dos Deputados
Deputada federal Erika Hilton durante discurso na Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (Psol) estará em Franca na próxima sexta-feira, 10, para participar de um encontro aberto ao público na Unesp (Universidade Estadual Paulista). O evento, intitulado “Erika Hilton: Sem Pedir Licença”, propõe um debate sobre a participação das mulheres na política e na sociedade.

A atividade será realizada das 19h às 21h, no auditório Marielle Franco, dentro da universidade, localizada na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Dr. Antônio Petráglia.

De acordo com a organização, a proposta do encontro é promover uma conversa aberta à comunidade, com foco em temas como representatividade, ocupação de espaços e os desafios enfrentados por mulheres no Brasil. A iniciativa também busca incentivar o debate público e a troca de experiências.

A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. Além de deputada federal, Erika é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

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Comentários

4 Comentários

  • Wilson Antonio Silva 1 dia atras
    Nem vou comentar o que penso sobre isso, senão vou ser preso. Que decadência que estão essas universidades brasileiras,por isso o Brasil tá indo ladeira à baixo.
  • 1 dia atras
    hahahahahahahaha
  • A 1 dia atras
    Kkkkk
  • Oliveira 1 dia atras
    O Felipão vai dar palestra onde mesmo? UNESP? Só podia ser...kkkk