05 de abril de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Menor de idade é apreendido com cocaína e arma de fogo na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas, armas, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Militar
Drogas, armas, dinheiro e celular apreendidos pela Polícia Militar

Um menor foi apreendido por tráfico de drogas em Miguelópolis, a 90 km de Franca, após ser flagrado pela Polícia Militar com cocaína e dinheiro durante patrulhamento preventivo nesta sexta-feira, 3. A ocorrência foi registrada e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente estava com R$ 600 em dinheiro e três pinos de cocaína no momento da abordagem. Diante da suspeita, os policiais realizaram diligências até a residência do menor.

No imóvel, após autorização de entrada concedida pelo pai do jovem, os militares localizaram mais 28 pinos de cocaína, além de um revólver calibre .38.

Todo o material foi apreendido, e o menor conduzido à CPJ de Ituverava, onde a ocorrência foi apresentada para as medidas cabíveis.

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