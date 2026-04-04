Um menor foi apreendido por tráfico de drogas em Miguelópolis, a 90 km de Franca, após ser flagrado pela Polícia Militar com cocaína e dinheiro durante patrulhamento preventivo nesta sexta-feira, 3. A ocorrência foi registrada e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente estava com R$ 600 em dinheiro e três pinos de cocaína no momento da abordagem. Diante da suspeita, os policiais realizaram diligências até a residência do menor.

No imóvel, após autorização de entrada concedida pelo pai do jovem, os militares localizaram mais 28 pinos de cocaína, além de um revólver calibre .38.