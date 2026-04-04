No mundo, aproximadamente 2,64 bilhões de pessoas, ou seja, cerca de 32% da população, são cristãs. Dentre essas, há 1,3 bilhão de católicos, 900 milhões de evangélicos, 200 milhões de ortodoxos. Em nosso país são 180 milhões, o que corresponde a 85% dos brasileiros. De forma mais ou menos religiosa, e em alguns casos até mesmo profana, todos conhecem o significado da Quaresma, que abrange os quarenta dias que vão da Quarta-feira de Cinzas à Quinta-feira Santa. O período, de preparação para a Páscoa na Igreja Católica, simboliza os 40 dias que Jesus passou no deserto.

É tempo de refletir sobre a finitude humana, de pensar que somos cinzas: ‘memento homo quia pulvis es et in pulveram reverteris’, diz o celebrante ao abrir o tempo quaresmal. Mas ao fechá-lo ele também diz que é tempo de um desmentido que traz em si frescor revigorante: somos mesmo pó, verdade incontornável, mas pó destinado a brilhar. Porque a Páscoa, a maior festa do Cristianismo, incluindo o Natal, é, por definição, o instante em que na linearidade da cronologia humana do Ocidente, marcada até então por finais definitivos e lutos intermináveis, esbarrou-se em uma pedra removida. Antes dela, porém, houve uma excruciante Via Crucis, trajeto que passou a funcionar, para além do rito religioso, como um arquétipo universal da jornada humana.

Cada uma das quatorze estações dessa via ecoa as quedas, os encontros e os fardos que carregamos em nossa própria existência. Aplicar a jornada de Cristo ao cotidiano é transformar o sofrimento isolado em um caminho de propósito e resiliência. A via dolorosa pode ser uma ferramenta de transcendência ao nos ensinar, por exemplo, que o "calvário" de uma segunda-feira difícil ou de uma perda dolorosa não é o destino final. O caminho da cruz termina no sepulcro, mas a história cristã — e a vida humana resiliente — só ganha sentido na Ressurreição. Viver a Via Crucis todos os dias é entender que cada dor enfrentada com coragem é semente de algo maior que está por vir. Como disse no século XVII o mestre da retórica, Padre Antônio Vieira, num sermão de Sábado de Aleluia, "a vida é um dia que se acaba, a morte é uma noite que começa; mas a ressurreição é uma manhã que não tem tarde."