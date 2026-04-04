05 de abril de 2026
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‘MILAGRE DE DEUS’

Guilherme, agredido em praça de Jeriquara, recebe alta hospitalar

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, durante internação em Franca, após ser agredido em Jeriquara
Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, durante internação em Franca, após ser agredido em Jeriquara

Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que foi agredido em uma praça de Jeriquara no último domingo, 22, recebeu alta da Santa Casa de Franca na noite de quinta-feira, 2.

Após dias internado e lutando pela vida, Guilherme se recupera em casa e, em vídeo compartilhado pela família, afirmou que este é o início de um novo capítulo em sua vida: “Será um novo capítulo, de um novo começo para a minha vida a partir de agora”, disse ele.

Emocionada, Tatiayra Barbosa, mãe de Guilherme, o descreveu como um “milagre de Deus”. “Dentro do hospital, ouvi que eu não ia trazer meu filho de volta. Ele é um milagre vivo”.

Agressões

O jovem sofreu graves ferimentos após uma briga generalizada que começou por um desentendimento envolvendo seu primo durante um campeonato de som automotivo. Ao tentar defender o familiar, Guilherme foi atacado: levou um soco no rosto, caiu desacordado e continuou sendo agredido e pisoteado por várias pessoas. O episódio deixou-o com traumatismo craniano e em estado crítico.

Ele passou por cirurgia no maxilar na última quarta-feira, 1º, e permaneceu em observação até a quinta-feira à noite, quando recebeu alta.

Inquérito instaurado

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da agressão, identificar todos os envolvidos e apurar a motivação do ataque. Testemunhas relataram que a confusão ocorreu fora do evento, em área pública da praça, após o campeonato de som automotivo já ter sido encerrado.

Em nota, a Prefeitura de Jeriquara esclareceu que o evento havia terminado regularmente, com toda a documentação em ordem, e que o município não possui vínculo com a organização da festa.

A administração municipal manifestou solidariedade à família de Guilherme e reforçou o acompanhamento da apuração junto às autoridades competentes.

Guilherme agora segue em casa, dando início à recuperação completa, com o apoio da família e de amigos.

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