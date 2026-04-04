Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que foi agredido em uma praça de Jeriquara no último domingo, 22, recebeu alta da Santa Casa de Franca na noite de quinta-feira, 2.

Após dias internado e lutando pela vida, Guilherme se recupera em casa e, em vídeo compartilhado pela família, afirmou que este é o início de um novo capítulo em sua vida: “Será um novo capítulo, de um novo começo para a minha vida a partir de agora”, disse ele.

Emocionada, Tatiayra Barbosa, mãe de Guilherme, o descreveu como um “milagre de Deus”. “Dentro do hospital, ouvi que eu não ia trazer meu filho de volta. Ele é um milagre vivo”.

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