Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que foi agredido em uma praça de Jeriquara no último domingo, 22, recebeu alta da Santa Casa de Franca na noite de quinta-feira, 2.
Após dias internado e lutando pela vida, Guilherme se recupera em casa e, em vídeo compartilhado pela família, afirmou que este é o início de um novo capítulo em sua vida: “Será um novo capítulo, de um novo começo para a minha vida a partir de agora”, disse ele.
Emocionada, Tatiayra Barbosa, mãe de Guilherme, o descreveu como um “milagre de Deus”. “Dentro do hospital, ouvi que eu não ia trazer meu filho de volta. Ele é um milagre vivo”.
Agressões
O jovem sofreu graves ferimentos após uma briga generalizada que começou por um desentendimento envolvendo seu primo durante um campeonato de som automotivo. Ao tentar defender o familiar, Guilherme foi atacado: levou um soco no rosto, caiu desacordado e continuou sendo agredido e pisoteado por várias pessoas. O episódio deixou-o com traumatismo craniano e em estado crítico.
Ele passou por cirurgia no maxilar na última quarta-feira, 1º, e permaneceu em observação até a quinta-feira à noite, quando recebeu alta.
Inquérito instaurado
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da agressão, identificar todos os envolvidos e apurar a motivação do ataque. Testemunhas relataram que a confusão ocorreu fora do evento, em área pública da praça, após o campeonato de som automotivo já ter sido encerrado.
Em nota, a Prefeitura de Jeriquara esclareceu que o evento havia terminado regularmente, com toda a documentação em ordem, e que o município não possui vínculo com a organização da festa.
A administração municipal manifestou solidariedade à família de Guilherme e reforçou o acompanhamento da apuração junto às autoridades competentes.
Guilherme agora segue em casa, dando início à recuperação completa, com o apoio da família e de amigos.
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