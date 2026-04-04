A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura promove neste domingo, 5, mais uma edição do Pedal Rural em Franca, reunindo ciclistas para um passeio gratuito pela Trilha da Angolinha.
A concentração será a partir das 7h, no posto às margens da rodovia Cândido Portinari, adiante do Jardim Paineiras, com largada prevista cerca de 15 minutos depois, após orientações de segurança aos participantes.
Aberto ao público, o Pedal Rural não exige inscrição prévia: basta comparecer ao local com bicicleta e equipamentos de proteção.
O evento é voltado aos amantes do ciclismo e combina prática esportiva com contato direto com a natureza. O percurso pela Trilha da Angolinha é conhecido pelas paisagens.
A iniciativa é realizada em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, que também organiza outro evento já tradicional no calendário local. Na próxima quinta-feira, 9, está previsto o Passeio Ciclístico Noturno, que percorre ruas e bairros da cidade.
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