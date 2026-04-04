O 35º Festival “Águas de Março” foi encerrado no último domingo, 29, com a premiação dos destaques desta edição, após cinco dias de programação gratuita no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca. O evento reuniu diferentes manifestações artísticas e, segundo a organização, superou as expectativas de público e participação.

Na categoria Música, o grande vencedor foi Peluk. O artista destacou o acolhimento recebido durante o festival. “Já tocamos em diversos lugares onde a passagem de som se torna um momento tenso, mas aqui fomos muito bem tratados”, afirmou. O segundo lugar ficou com o Grupo Vocal Performático Ladive, seguido pela Cia Maracá.

Na Dança, o primeiro lugar foi conquistado pelo WF Studio de Dança. O Studio de Dança Daniela Tosi garantiu a segunda colocação, enquanto o projeto “Brincando com Balé” ficou em terceiro.