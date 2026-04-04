05 de abril de 2026
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CULTURA

Festival Águas de Março premia destaques culturais de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Premiados pelo festival Águas de Março, em Franca
Premiados pelo festival Águas de Março, em Franca

O 35º Festival “Águas de Março” foi encerrado no último domingo, 29, com a premiação dos destaques desta edição, após cinco dias de programação gratuita no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca. O evento reuniu diferentes manifestações artísticas e, segundo a organização, superou as expectativas de público e participação.

Na categoria Música, o grande vencedor foi Peluk. O artista destacou o acolhimento recebido durante o festival. “Já tocamos em diversos lugares onde a passagem de som se torna um momento tenso, mas aqui fomos muito bem tratados”, afirmou. O segundo lugar ficou com o Grupo Vocal Performático Ladive, seguido pela Cia Maracá.

Na Dança, o primeiro lugar foi conquistado pelo WF Studio de Dança. O Studio de Dança Daniela Tosi garantiu a segunda colocação, enquanto o projeto “Brincando com Balé” ficou em terceiro.

A categoria Literatura teve como vencedora Manoela Britto, com Leontter Reche em segundo e Ramon Mocambo em terceiro lugar. Já no segmento de Hip-Hop e Culturas Populares, Kaio César P. Rocha foi o destaque, seguido pelo Ritmo Street Crew e por Vilson Donizete.

Encerrando as premiações, a categoria Teatro consagrou Melissa Marguilet como vencedora, enquanto Mateus Hilário ficou com a segunda colocação.

O secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, avaliou positivamente o evento e ressaltou o compromisso da administração municipal com o incentivo à cultura.

Além da premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria, todos os participantes receberam certificado oficial da Secretaria de Esporte e Cultura.

Os classificados entre o primeiro e o sexto lugar também terão acesso a uma formação presencial em Empreendedorismo Criativo, além de bolsas de estudo, incluindo seis meses de curso de inglês na plataforma Fluenciz e capacitações em música e gestão por meio das plataformas Musixe e Hotmart.

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