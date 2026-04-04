A Prefeitura de Franca notificou proprietários de imóveis que realizaram construções sem a aprovação prévia de projetos junto ao município. As notificações foram publicadas na edição de 1º de abril do Diário Oficial. A medida foi adotada pelo Setor de Fiscalização de Obras e tem como base o Código de Obras e Edificações.

De acordo com o comunicado oficial, as irregularidades ferem os artigos 5º, 31 e 33 da legislação municipal, que exigem aprovação prévia de projetos para qualquer edificação. Ao todo, mais de 20 proprietários foram intimados a regularizar a situação de seus imóveis.

As notificações podem ser acessadas clicando aqui! A lista está disponível a partir da página 115.