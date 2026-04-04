Após um ano da morte de Pedro Francisco Nicula Aielo, o “Ped”, afogado em uma cachoeira no dia 30 de março de 2025, a mãe do garoto, a advogada Alessandra Cristina Aielo, em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, falou sobre esse período sem seu filho.

Alessandra contou sobre o consenso que ela e a mulher, Tatiana Luiza Gianvechio, chegaram após a morte do filho. “O tempo é um ente complexo”. Segundo ela, tudo ainda parece muito recente, como se a despedida tivesse acontecido ainda nos últimos dias.

“Ao mesmo tempo que um ano sem a presença física, sem o som da sua voz e sem a possibilidade de cuidar e tocá-lo pareça uma eternidade - às vezes quase insuportável, exigindo uma coragem extrema para seguirmos dia após dia -, tudo ainda parece muito recente. As memórias e sentimentos continuam muito vivos e frescos em nossos corações”, contou.