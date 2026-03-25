“A gente pertence a um lugar quando a nossa vida faz sentido nele. E a minha vida faz sentido em Franca.”
Assim descreveu a empresária do setor cafeeiro e pré-candidata a deputada estadual, Flávia Lancha (PSD), durante a cerimônia em que recebeu o título de Cidadã Francana. A sessão solene foi realizada nesta terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Franca.
A cerimônia contou com depoimentos de políticos, familiares e amigos de Flávia Lancha, que se emocionou ao longo de toda a homenagem. Entre os oradores, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, destacou o trabalho da empresária. Ele, que é o presidente nacional do PSD, que afirmou confiar na candidatura de Flávia a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), recebeu de presente um par de sapatos, prometendo usá-los na posse de Flávia, caso seja eleita.
Sessão solene
Com capacidade para 264 pessoas, a Câmara Municipal de Franca ficou lotada durante a cerimônia de homenagem. Previsto para começar às 18h30, o evento teve início às 19h45.
Flávia esteve acompanhada do presidente nacional do PSD e secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, além do ex-prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira.
A sessão solene foi presidida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Franca e coautor da homenagem, vereador Marcelo Tidy (MDB).
A mesa de honra contou ainda com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; do presidente da Câmara, Fransérgio Garcia (PL); do também coautor da homenagem, vereador Zezinho Cabeleireiro (PSD); do advogado e irmão da homenageada, Pedro José Lancha; do presidente do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana) e prefeito de Batatais, Juninho Gaspar (PP); da presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Jacqueline Valadares; da prefeita de Sales Oliveira, Mônica Favarim (MDB); e do amigo da empresária, Milton Pucci.
Gilberto Kassab
Kassab exaltou a empresária francana e afirmou que ela trabalha “de segunda a segunda”. Em seguida, o presidente do partido declarou apoio à pré-candidatura de Flávia à Alesp. “Você sabe que eu fui a pessoa este ano que mais te incentivou a se apresentar como pré-candidata a deputada estadual”.
“Tenho certeza absoluta de que você na cidade será a voz da mulher, a voz de Franca e a voz da região (…) uma parlamentar completa”, acrescentou.
Após o discurso, Kassab agradeceu e, antes de seguir viagem para um jantar no Tocantins ainda na noite desta terça-feira, foi presenteado por Marcelo Tidy com um par de sapatos. Na sequência, o político fez uma promessa: “Vou usá-lo na posse de Flávia Lancha como deputada estadual”.
Homenagens
O irmão, Pedro José Lancha, relembrou que Flávia nasceu em Ribeirão Preto por conta de um compromisso firmado pelo pai ainda na época da faculdade. Segundo ele, José Lancha Filho - o dr. Lancha, como era conhecido - havia feito um acordo com colegas de curso para que, sempre que um precisasse de apoio médico, os demais prestariam ajuda. Por isso, para cumprir a promessa, a mãe de Flávia foi até Ribeirão Preto para o parto.
Na sequência, foi exibido um vídeo com depoimentos de filhos, netos e uma nora. Alguns deles não puderam comparecer à cerimônia por estarem em viagem.
O coautor da proposta, Zezinho Cabeleireiro (PSD), destacou que Flávia sempre foi francana e afirmou ser uma satisfação conceder a homenagem à empresária. “Só faltava o registro e hoje você foi registrada com o título de Cidadã Francana, porque francana você sempre foi (…) para nós foi um orgulho muito grande dar esse título”.
Marcelo Tidy destacou o sucesso de Flávia em todas as áreas de sua vida. “Você está conduzindo a sua família, a sua empresa e as pessoas que te cercam de uma forma segura, navegando em águas, sejam elas turbulentas ou calmas, mas sempre com muita dignidade”.
Em entrevista ao portal GCN/Sampi, Flávia afirmou que o título representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao longo de décadas. “A gente faz tudo não esperando nada - gratidão ou etc. -, mas quando a gratidão vem e as pessoas realmente reconhecem, isso toca profundamente. Eu fiquei muito emocionada hoje com todas as homenagens e todo o reconhecimento de vereadores que me deram esse título, como a população e os meus amigos”.
A empresária afirmou que a homenagem amplia ainda mais sua responsabilidade com a cidade e com a população. “Uma responsabilidade e uma cobrança”.
Trajetória
Flávia Lancha é filha de Isis Consoni Olivito Lancha e de José Lancha Filho, que foi prefeito de Franca entre 1969 e 1973. Ela é mãe de Larissa, Lucas e Gabriel.
Empresária do setor cafeeiro, Flávia é cofundadora da Labareda Agropecuária, empresa que se tornou referência na exportação de cafés especiais. Ao longo dos anos, a companhia conquistou reconhecimento nacional e internacional, com classificações entre os melhores cafés do Brasil.
Além da atuação no setor privado, Flávia também teve passagem pela vida pública. Entre 2017 e 2018, ocupou o cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, período em que implementou ações voltadas ao fortalecimento do setor produtivo, à geração de empregos e à ampliação de oportunidades para empreendedores locais.
No campo social, é fundadora do Icol (Instituto de Capacitação e Orientação Livre), que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional. Também idealizou iniciativas como a Gima (Gincana Intermunicipal pelo Meio Ambiente) e o programa Ampliando Horizontes, voltado à educação de jovens e adultos.
Presenças
A cerimônia também contou com a presença dos vereadores Carlinho Petrópolis (PL), Daniel Bassi (PSD) e Kaká (Republicanos), além de autoridades políticas, como os prefeitos de Cristais Paulista, Elson Gomes (MDB), e de Pedregulho, Caca Advogado (PSDB). O evento reuniu ainda representantes das forças de segurança, entre eles o delegado assistente da Delegacia Seccional de Franca e responsável pela Unidade de Inteligência, Daniel Paulo Radaelli, além de empresários, políticos e lideranças sociais.
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