“A gente pertence a um lugar quando a nossa vida faz sentido nele. E a minha vida faz sentido em Franca.”

Assim descreveu a empresária do setor cafeeiro e pré-candidata a deputada estadual, Flávia Lancha (PSD), durante a cerimônia em que recebeu o título de Cidadã Francana. A sessão solene foi realizada nesta terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Franca.

A cerimônia contou com depoimentos de políticos, familiares e amigos de Flávia Lancha, que se emocionou ao longo de toda a homenagem. Entre os oradores, o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, destacou o trabalho da empresária. Ele, que é o presidente nacional do PSD, que afirmou confiar na candidatura de Flávia a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), recebeu de presente um par de sapatos, prometendo usá-los na posse de Flávia, caso seja eleita.

Sessão solene